Son Dakika Haberleri: Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

33 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yakın olan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yakın olan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede bir helikopterinde yangına havadan müdahale ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tire ilçesi Işıklı Mahallesi Karatepe mevkiinde çıktı. Öğleden sonra makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kısa sürede olay yerine Tire Orman İşletme Şefliği, Bayındır Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Bu arada, yangına bir helikopterde havadan müdahale etti.

Vatandaşlar seferber oldu

Öte yandan, yangının büyümemesi için vatandaşlarda canla ve başla mücadele verdi. Vatandaşlar, kendi su tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çalışmaların bölgede yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
Işıklı Mahallesi, İzmir, Tire, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 15:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]