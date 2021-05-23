Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda moloz ve atıkların bulunduğu bölgede yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

ÇEVREDEKİ EVLER TEHDİT ALTINDA

Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede alevler evlerin eklentileri ve ahırları tehdit ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

İşte yangından görüntüler:







