Son Dakika Haberleri: Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı
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Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı

1 saat önce

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.

Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı, System.String[]

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.


Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki yapılan yeni üst geçidin olduğu yerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarlada başlayan yangın yol kenarlarına kadar ulaştı. Boş arazinin tamamı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının konutlara ulaşmaması için kontrollü söndürme ve soğutma çalışması yaptı.


Yangın tamamen söndürülünce vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:21 Kaynak: İHA
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