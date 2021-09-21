Yerleşke, STK'ların merkezi oldu - Son Dakika

Bornova Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği projesi Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi 2020 Ekim ayından bu yana başta dernekler olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif, sivil ağ ve girişim gibi 250'nin üzerinde STK'ya merkez oldu.

Bornova Belediyesi 2020 yılında Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ni yaptığı düzenlemelerle Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getirdi. Yerleşke, İzmir'de yerel yönetimler bünyesinde ilk olma özelliği taşıyangeleceğin yeni nesil çalışma modeli olan Co-working Space konsepti ile Sivil toplum Kuruluşlarına hizmet veriyor. Bu sayede STK'ların hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını arttırarak, ortak çalışma kültürünü geliştirmesine, üretken ve yaratıcılıkları dahilinde sürdürülebilir çalışma, toplantı ve etkinlik alanları yaratıyor.

6 ayda 38 toplantı

Yerleşke, pandemiden dolayı Mart 2021den bu yana toplam 1160 kişinin katıldığı 38 STK toplantısına ev sahipliği yaptı. Yerleşkeye üye olan STK'larla çevrimiçi ve canlı olarak 34 etkinlik gerçekleştirildi. Bu programlara ise 1253 kişi katılırken, yerleşkeyi de 2040 kişi ziyaret etti.

STK'lara belediye olanakları

STK yerleşkesinde, ortak sekretarya, toplantı salonları, çalışma alanları, posta kutuları ve iletişim hatları gibi derneklerin temel ihtiyaçları Bornova Belediyesi tarafından karşılanıyor. STK'lar merkezi adres gösterip, her türlü toplantı, çalışma ve faaliyetlerini ortak alanlarda ve salonlarda yapabiliyor. Belediyemiz tarafından sunulan profesyonel sekretarya hizmetinden yararlanırken bu sayede sürekli ulaşılabilen bir yapı içinde faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor.

Bir yıldır faaliyette

Yerleşkenin, STK'ların rahat kullanımı amacıyla gerekli olan her şeyin hazırlanarak, 1 yıl önce faaliyetlerine başladığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi olarak, bizim gibi pek çok alanda Bornovalılar için çalışan STK'ların yer ihtiyaçlarını çözmeyi, çalışmalarını daha rahat ve işbirliği içinde yapabilmelerini hedefledik" dedi. Kendisinin de yıllarca STK'larda görev yaptığını hatırlatan Başkan İduğ, "Onların en büyük sorunlardan birinin bina ve toplantı salonu ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bunun için Kültür Merkezimizi dönüştürerek STK'ları bir çatı altında toplamayı amaçladık. Bu sayede onların yaşadığı sorunları ortadan kaldırdığımız gibi sürekli ulaşılabilen bir yapıyı da hayata geçirmiş olduk. Ayrıca derneklerimizin birbiriyle iç içe olması daha etkin bir iletişimi doğal olarak da işbirliğini beraberinde getirecektir" dedi.

Masrafsız, etkin ve yenilikçi

STK'ların yer ihtiyaçlarını çözüm olması için projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Burada ortak çalışma alanlarıyla masrafsız, etkin ve yenilikçi bir alan oluşturduk. Yerleşkede yer alan derneklerimiz kira, aidat, ısınma ve sekreterya düşünmeden tüm çalışmalarını ve yönetim kurulu toplantılarını burada yapabiliyor. Burası maddi konuların aradan çıktığı tamamen proje konuşulan, işbirliği içinde çalışılabilen ve bölgesel ekonomiye katkı sağlayabilecek bir alan" dedi.

Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi'nde yer almak isteyenler Bornova Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan formu doldurarak üyelik işlemlerini başlatabilir.