Yerleştiği evin sahibine uyuşturucu verip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da sosyal medya ve internet siteleri üzerinden ev arkadaşı arayan kişilerin yanına yerleşen bir süre sonra da ev sahibinin içeceğine uyuşturucu madde koyarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sosyal medya ve internet siteleri üzerinden ev arkadaşı arayan kişilerle önce iletişime geçen Oktay A.(41) ev sahibiyle anlaştıktan sonra ev arkadaşlığı yapmaya başlıyordu. Ev arkadaşının güvenini kazandıktan sonra ise ev sahibe ikram ettiği içeceğin içerisine uyuşturucu madde koyuyordu. Ev sahibi madde etkisindeyken evin içerisindeki çeşitli eşyaları ve ev sahibinin kişisel eşyalarını çalıyordu. Yaşanan olayların ardından polise birçok ihbar gelmesi üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekiplerince Oktay A. 9 Mart günü Fatih Şehremini Mahallesi Millet Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Oktay A.'nın İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 4 yağma, güveni kötüye kullanma, 2 kredi kartının kötüye kullanılması, 2 evden hırsızlık, yankesicilik, yaralama ve uyuşturucu vererek yağma olmak üzere 12 olaydan arandığı belirlendi. Oktay A. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul