Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı - Son Dakika

Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı

13.12.2020 11:13
Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı, System.String[]

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı.

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı.

Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyette bulunan Türklab firması, Kovid-19 virüsüne ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.

Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.

Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor.

Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.

"Antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik"

Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, AA muhabirine, antikor testinin ardından geliştirdikleri antijen kitine ilişkin sonuçtan da son derece memnun olduklarını belirtti.

Geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yağlıdere, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerle ilgili birkaç yayın da yapacağız. Antikorlar ithal edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik. Bu da şu demek oluyor; bu testlerin yüzde 90'ından fazlası Türk malı."

Antijen testindeki hedeflerinin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Yağlıdere, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Hali hazırda İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında kayıtlarını tamamlıyorlar." dedi.

Yağlıdere, antijen testiyle yoğunluk yaşanan hastane ve laboratuvarların da yükünü hafifleteceğini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi, Yağlıdere, Menderes, İzmir, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı - Son Dakika


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