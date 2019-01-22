Son Dakika Haberleri: Yerli Antivirüs, Katar'daki Fuarda Tanıtıldı

Yerli Antivirüs, Katar'daki Fuarda Tanıtıldı

2 saat önce

MERSİN Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde tamamen yerli güvenlik yazılımı geliştirildi.

Yerli Antivirüs, Katar'daki Fuarda Tanıtıldı, System.String[]
MERSİN Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde tamamen yerli güvenlik yazılımı geliştirildi. Yerli yazılım Katar'daki 'Turkey Expo by Qatar' fuarında tanıtıldı.

Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması amacı ile Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen fuarda 120 Türk firması yer aldı. Etkinlikte stant açan Mersin merkezli eBilge Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Türkiye'de yüzde 100 yerli imkanlar ile geliştirilen ve milli işletim sistemi Pardus'a antivirüs çözümü sunan CHOMAR Antivirüs Güvenlik Yazılımı'nı tanıttı.

Şirket CEO'su Serkan Bilgehan Üstündağ, Pardus'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teknolojide 'yerli ve milli ürünler' çağrısından sonra büyük bir önem kazandığını belirterek, Türkiye'de Pardus işletim sistemine uygun ilk ve tek antivirüs yazılımını geliştirdiklerini, CHOMAR Antivirüs Güvenlik yazılımına Devlet Malzeme Ofisi Tekno Katalog kapsamında da ulaşılabileceğini belirtti.

Akıllı televizyonlardan, mobil cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürünlerinin olduğunu, bireysel veya kurumsal müşterilere çözüm sağladıklarını belirten Üstündağ, herkesi yerli siber güvenlik ürünleri kullanmaya davet etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

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