Yerli araç Togg'a "Akıllı Cihaz Pasaportu" geliyor - Son Dakika
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Yerli araç Togg'a "Akıllı Cihaz Pasaportu" geliyor

05.05.2023 12:56

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu. Togg'un, sürdürülebilirlik odaklı blok zinciri üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyor.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un CEO'su M. Gürcan Karakaş, Barselona'da bu yıl ikincisi gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği 'Akıllı Cihaz', 'Dijital Platform' ve 'Temiz Enerji Çözümleri'ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.

"AKILLI CİHAZ İLE BATARYA PASAPORTUNU OLUŞTURUYORUZ"

Dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını hatırlatan Karakaş, şunları söyledi; "Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor. Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek.

Dünyada bir ilk! Yerli otomobil Togg'a 'Akıllı Cihaz Pasaportu' geliyor

"HER TÜRLÜ BİLGİYE ANINDA SAHİP OLUNABİLECEK"

Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek. Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacağız. Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin ürettiği bataryaların pasaportunu, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünebilirsiniz. Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor.

"MOBİLİTE DENEYİMİNİ BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı şekilde karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi takip edilmesi gereken konular da izlenebilir hale geliyor. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blok zinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı güçlü iş ortaklıklarıyla sürdüreceğiz. Yenilikçi çözümlerimizle kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki neler yapabiliyoruz dünya görsün, geç de olsa gurur verici, ekonomik dalgalar hariç yapılan adımları görüyoruz, kör değiliz. Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Eski tüfeksin,sanada Kızılelma gelsin. 1 1 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Hariç dediğin ekonomi.........işte sizi götürecek o hariçtir. 4 3 Yayından Kaldır
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Türkiye, TOGG, CEO, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli araç Togg'a "Akıllı Cihaz Pasaportu" geliyor - Son Dakika
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