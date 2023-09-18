İlk kez ekspertize giren TOGG, uzmanlardan tam puan aldı - Son Dakika

İlk kez ekspertize giren TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 18:37

Bitlis'te Engin Köse isimli vatandaş, yerli otomobil TOGG'un T10X modelini Tatvan ilçesindeki bir oto ekspertiz firmasına götürdü. İlk kez incelemeden geçen araca tam puan veren ekspertiz uzmanları, TOGG T10X modelinin gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığını gözlemledi. Köse, ''Aklımızda herhangi bir şüphe uyanmaması için güvendiğimiz bir ekspertiz firmasına getirdik. Bundan sonra keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirim.'' ifadelerini kullandı.

Bitlis'te Engin Köse isimli kişi, yerli otomobil TOGG'u oto ekspertiz firmasına götürdü. Aracı inceleyen ekspertiz uzmanları, TOGG'un T10X modeline tam puan verdi. Uzmanlar, TOGG T10X'in gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığını belirtti.

İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

YERLİ OTOMOBİL TOGG'U EKSPERTİZ FİRMASINA GÖTÜRDÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Engin Köse, TOGG alma hayaliyle Mart ayında kuraya girerek sıralamada bin 365'inci oldu. Eylül ayında Bitlis'in ikinci yeri otomobilini alan Köse, TOGG'un güvenirliliğini ve dayanıklılığını test etmek için Tatvan'da bulunan bir ekspertiz firmasına getirdi.

İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

"GAYET DÜZGÜN VE SAĞLAM BİR ARAÇ"

Aracı inceleyen ekspertiz uzmanları, TOGG T10X modelinin çok sağlam ve işçiliğinin ince olduğunu belirledi. TOGG'un en beğendiği özelliğinin alt takımdaki elektrik aksamının özenle kapatılmış olduğunu aktaran ekspertiz uzmanı Mekin Ilık, "Yerli üretim aracımız olan TOGG, bir müşterimiz tarafından ekspertize getirildi. TOGG'u getirmesinin sebebi ise aracının sağlamlığını ve diğer aksanlarının nasıl olduğunu öğrenmek için getirdi. İnceleme sonucumuzda gayet düzgün ve sağlam bir araç olduğunu tespit ettik. Aracın en çok beğendiğimiz noktası, özellikle kış şartlarına göre alt elektrik düzeneği gayet güzel bir şekilde kapatılması ve korunmasıdır" dedi.

İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

"İLK DEFA TOGG'A BAKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Müşterisinin gönlünü rahatlatmak adına gerekli kontrolleri yapıp test ettiklerini söyleyen ekspertiz firması sahibi Emre Yetişkin, "Bilindiği üzere TOGG aracımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracıdır. Bizler de ilk defa bu araca bakmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Müşterimiz varını yoğunu yatırıp TOGG aldı. Yarın bir gün bir mağduriyet yaşamamak adına ustamızla birlikte gerekli kontrollerini yaptık. Müşterimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı

"KEYİFLE VE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRİM"

Test sonucundan sonra gönül rahatlığıyla aracı kullanacağını söyleyen TOGG T10X sahibi Engin Köse, "Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG aracına Mart ayında kuraya girdik. Mart ayında yaşadığımız heyecan gerçekten bambaşkaydı. Kura sıralamasında bin 365'inci çıkınca gerçekten büyük bir heyecan yaşamıştık. TOGG aracının hayaliyle 6 ay beklemek zorunda kaldık. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'dan teslim aldığım TOGG T10X ile heyecanımız kat kat arttı. Tabii aracı aldıktan sonra ister istemez aracın bazı özelliklerini ve güvenlik kısmını merak ediyor. Kullanırken keyfini yaşıyoruz fakat aklımızda herhangi bir şüphe uyanmaması için güvendiğimiz bir ekspertiz firmasına getirdik. Burada gerekli testlerden geçildi. Bundan sonra keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirim" diye konuştu.

İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı
İlk defa ekspertize giren yerli otomobil TOGG, uzmanlardan tam puan aldı
Kaynak: İHA

TOGG T10X, TOGG, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İlk kez ekspertize giren TOGG, uzmanlardan tam puan aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Galatasaray, genç futbolcusu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı
17:54 İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı
17:47 TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi
17:47 İlk kez ekspertize giren TOGG, uzmanlardan tam puan aldı
17:41 Aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı: Gelin ile damada takılan altın ve paralar dudak uçuklattı
17:34 İstanbul'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kediyi parçaladı
17:32 Babasından öğrendiği taktik oyun ile dünya 3'üncüsü oldu
17:22 TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
16:37 ABD ve İran arasında mahkum takası! 6 milyar dolar bankaya yatırıldı, 5 tutuklu serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 19:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: İlk kez ekspertize giren TOGG, uzmanlardan tam puan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement