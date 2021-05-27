Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı - Son Dakika

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Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

Türkiye 'de insan denemelerine ilk geçilen Kovid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şimdi o bilgisayar lar olmadan aşı da üretemeyiz.

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