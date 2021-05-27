Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı (2) - Son Dakika

'AŞIYLA İLGİLİ BİR SORUN YOK'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden (ERAGEM) çalınan bilgisayar hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Doktora öğrencilerine ait bilgisayarların çalındığını belirten Çalış, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından şunu ifade edebilirim: hastaneye hasta olarak gelen, daha önce sabıkası olan bir hırsız. Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin iç kısmında değil, dış kısmında doktora öğrencilerine ait laptopu çalmış. Orada asla Covid-19 aşısıyla ilgili önemli belgeler yoktu. Öğrencilerimizin kendi araştırma bilgileri vardı. Zaten olay duyulur duyulmaz hırsız 2 saat içinde yakalandı. Polis teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizim bilgi işlem uzmanlarımız laptoptaki bilgilerin aktarılması ihtimaline karşı araştırma yaptı. Laptopun kapağı bile açılmamış. Yani bilgi aktarımı asla yok. Aşıyla ilgili bir sorun yok. Adi bir hırsızlık olayı. Bu hastane bölgesinde yaşanmış bir olay. Başhekimimize talimat verdim. Bu konuyla ilgili ön inceleme başlatıldı" diye konuştu.