Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim - Son Dakika

Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

05.12.2020 10:42
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim, System.String[]

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 1 kapsamında gönüllü olan Mahir Koparan (32), "Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı" dedi.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 1 kapsamında gönüllü olan Mahir Koparan (32), "Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı" dedi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz aşılar da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere yapılıyor. Faz 1 çalışmalarında ikinci doz uygulanan Mahir Koparan, DHA'ya konuştu. Filmlerde yardımcı roller oynayarak geçimini sağladığını belirten Koparan, "Aşı çalışmasını duydum. Gönüllü olup, ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak istedim. Kendim daha önce koronavirüse yakalanmamıştım. Bunun önlemini bir an önce almak için kendim gönüllü oldum. Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum. Bu aşıyı vurulun. Çok ölü oluyor ve bu durum bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

'AŞI YAPTIRDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine değinen Koparan, "Bu virüsün çıktığı günden bu yana insanlarımız ölüyor. Bu ailemizden biri de olabilir. O yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Şu ana kadar hiçbir yan etkisini görmedim. Aksine antikor etkisi oluşuyor. Size hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu çünkü Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen bir aşı. O nedenle bence aşının vurulması iyi. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Aşı yaptırdığım için pişman değilim. Aksine çevremde de 'aşı vurdurmayacağım' diyenlere aşıyı vurdurun diyorum. Çünkü bu illetin önüne geçin. Bu hastalık bir an önce bitisin istiyorum. İnsanlarımız ölmesin. Bu aşı milletimiz için inşallah hayırlı olur" diye konuştu.MERKEZ MÜDÜRÜ: AŞI ÇALIŞMALARI OLUMLU GİDİYOR'

Aşı uygulanan Mahir Koparan'ın durumuyla ilgili bilgi veren İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal ise, "Mahir Bey'e bugün ikinci doz aşısını uyguladık. Zaten bizim ilk 4 gönüllüde dozumuz belliydi. Yani ilk 2 gönüllümüze 3 mikrogram, diğer 2 gönüllümüze 6 mikrogram doz uyguladık. Mahir Bey, yüksek doz uyguladığımız gönüllülerden birisiydi. Hiçbir yan etki görmedik. Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar dahi görülmedi. Aşı çalışmaları şu ana kadar çok olumlu gidiyor. Bu yerli aşımızın güvenli olduğunu gösteren bir durum" dedi.


Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

Erciyes Üniversitesi, Koronavirüs, araştırma, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı         
10:47
Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı         
10:18
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei