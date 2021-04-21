Yerli aşı gönüllüsü: Hiçbir sağlık problemi yaşamadım - Son Dakika

KAYSERİ'deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-2 çalışmasında, 250 gönüllü arasında yer alan iletişim uzmanı Murat Gündoğan, "Şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Sadece aşı vurulduğu zaman aşı yerinde küçük ağrı oluyor. Onun dışında halsizlik veya bitkinlik ya da herhangi bir sıkıntılı durum oluşmadı" dedi.

İletişim uzmanı Murat Gündoğan, ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarında gönüllü oldu. Gündoğan, 11 Mart'ta ilk doz, 8 Nisan'da ikinci doz aşısını yaptırdı. Sağlık durumu iyi olan Gündoğan, DHA'ya konuştu. Yerli aşının Faz-1 denemelerine yetişemediğini söyleyen Murat Gündoğan, "Faz-2 denemelerindeki çalışmalarda gönüllülerin arandığını basın aracılığıyla öğrendim ve gönüllü oldum. İlk doz vurulduktan sonra ikinci doz olana kadar her gün irtibata geçerek, sağlık durumumu sordular. 1,5 hafta önce de ikinci doz aşımı oldum. Orada aşımız yapıldıktan sonra aynı şekilde aranarak takibimiz yapılıyor. 'Herhangi bir sağlık problemimiz var mı?' ve 'Başka herhangi bir rahatsızlık var mı yok mu?' onunla alakalı durumu kayda alıyorlar" diye konuştu.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KATILDIK'Murat Gündoğan, süreç içinde hala kan verdiğini ve tahlillerinin yapıldığını belirterek, "İnşallah bu noktada Faz-3 çalışmalarına geçecekler. Faz-2 çalışmaları bitti. Zaten aşıda gönüllü olarak çalışmalara katılmamın nedenlerinden biri yerli ve milli olmasından kaynaklıydı. Yerli ve milli aşımızdan hiç şüphe etmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözü, bizim için geçerli. Bundan da yola çıkarak gönül rahatlığıyla aşı çalışmalarına katıldık. Şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Sadece aşının vurulduğu kolda 2 gün kadar ufak bir ağrı oluyor. Bunun da zaten bilgilendirmesini yapıyorlar. Onun dışında halsizlik veya bitkinlik gibi herhangi bir sıkıntılı durum oluşmadı. Gayet sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ettik. Toplumumuzda aşıya karşı ön yargı var; ama bence bu kadar ön yargılı olmamaları lazım. Şu anda Faz-2 çalışması başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Faz-3 çalışmasında da tavsiyem, ön yargıyla değil gerçekten gönüllü olmalarını isterim" dedi.