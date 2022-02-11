Üye Girişi
Yerli aşı Turcovac'a davet - Son Dakika

Yerli aşı Turcovac'a davet

11.02.2022 10:02
Yerli aşı Turcovac'a davet

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Malatya'da vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Malatya'da vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Yerli aşımız Turcovac, Hastanemizde uygulanmaya başlandı. Turcovac aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, mhrs.gov.tr sistemi veya Alo 182 üzerinden randevu alarak aşılarını olabilirler" denildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi Omicron varyantının yüz bin kişide yaklaşık bin kişide görülmeye başlandığı Malatya'da yerli aşı Turcovac yaptırmak isteyenlerin randevu aldıktan sonra, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmaları istendi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli aşı Turcovac'a davet - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli aşı Turcovac'a davet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement