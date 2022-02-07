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Yerli aşı TURKOVAC Bitlis'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC Bitlis'te uygulanmaya başlandı

07.02.2022 14:42
Yerli aşı TURKOVAC Bitlis'te uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen TURKOVAC aşısı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen TURKOVAC aşısı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Randevu alarak Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasına gelen vatandaşlara, sağlık görevlileri tarafından aşıları yapıldı.

Başhekim Abdül Rıdvan Kulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Bu durumun aşının önemini daha da artırdığını belirten Kulu, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TURKOVAC aşısı da halkımızın hizmetine sunuldu ve ülke geneline yayıldı. Aşılanma hem hastalığın ve bulaşın azaltılması hem de bulaşan kişilerde hastalığın hafif seyretmesi için çok önemli. Normal hayatımıza daha erken dönebilmek ve Kovid-19'un hayatımızdaki olumsuz etkilerini biran evvel ortadan kaldırmak için bütün halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

İlk iki doz aşısını BioNTech yaptıran 61 yaşındaki Muhyettin Karaca da "Üçüncü dozu Türk aşısı yaptırdım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.

Mustafa Söylemez ise üçüncü doz aşısını yaptırdığını ifade ederek, "Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve tüm İslam alemine şifa versin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC Bitlis'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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