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Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

07.02.2022 16:42

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Kentte, TURKOVAC aşısı randevularının açılmasıyla birlikte randevu alan vatandaşlar hastaneye gelerek aşılarını oluyor.

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli TURKOVAC aşısını, 18 yaş üstü tüm vatandaşların olabildiğini söyledi.

Kentte şu an için sadece Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde TURKOVAC aşısının uygulandığını belirten Yıldırım, "Randevuları açar açmaz vatandaşların bir teveccühüyle karşılaştık. Açılan randevuların yüzde 60'ı doldu. Randevuları günlük alıyoruz ve vatandaşlara aşıyı uyguluyoruz." dedi.

Yıldırım, vatandaşlara TURKOVAC aşısı olma çağrısında bulundu.

Aşının salgınla mücadelede en etkili silah olduğunu anımsatan Yıldırım, "Aşılarımızı olalım, kapalı alanlarda sosyal mesafemize dikkat edelim ve maske takalım. İnşallah yakın zamanda pandeminin sonlanacağı ümidindeyiz. Gurur duyduğumuz yerli ve milli aşımız vatanımıza, milletimize ve Edirne'mize hayırlı olsun." diye konuştu.

TURKOVAC aşısını beklediler

TURKOVAC aşısı yaptıran Kadir Güçlü, uzun zamandır yerli aşıyı beklediğini ifade etti.

Yerli aşıya güveninin tam olduğunu vurgulayan Güçlü, "İlk defa aşı oldum. Özellikle ve ısrarla yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı bekledik. Uzun zamandır bekliyorduk." dedi.

İlknur Güçlü ise ilk kez Kovid-19 aşısı yaptırdığını belirterek, yerli aşının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Ayşe Ülkü Ok da TURKOVAC aşısı olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi, sağlık çalışanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Bu savaşta yerli aşımız da devreye girdi"

Sağlık çalışanı Mevlüt Ayrancı ise herkesi aşı olmaya davet etti.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olduğunu aktaran Ayrancı, şunları kaydetti:

"3. doz için TURKOVAC'ı bekledim. Atatürk'ün bir sözü var 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' diye. Ben de Türk sağlık sistemine güvendiğim için yerli ve milli aşımızı oldum. Herkes aşısını olsun. Bu savaşta yerli aşımız da devreye girdi. Umarım bir an önce bu illetten kurtuluruz."

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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