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Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

30.12.2021 14:54

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Erzurum'da başlandı.

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Erzurum'da başlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip randevuyla hastaneye gelen vatandaşlar sağlık personelince aşılanıyor.

Vatandaşlardan Abdusselam Ergün, AA muhabirine, TURKOVAC aşısının çıkmasını beklediğini belirterek "Aylardır Türk aşısını bekliyorduk. Nasip oldu, geldik ve aşımızı yaptırdık. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastanesinde TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini kaydetti.

Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

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TURKOVAC, Erzurum, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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