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Yerli aşı "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika

Yerli aşı "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

24.06.2021 13:15
Yerli aşı

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC" faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif aşının çalışmaları, çalışma merkezlerinden olan Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Aşı, faz 3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanıyor.

Hastanede yürütülen çalışmalarına ilişkin bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, nihayet beklenen aşamanın geldiğini, bu haftadan itibaren faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere aşıların uygulandığını söyledi.

Gönüllülerin e-Nabız'dan üzerinden başvuru yaparak randevu aldığını belirten Kayaaslan, daha sonra hastanede yapılan ön değerlendirmelerin ardından aday olarak kabul edildiklerini anlattı.

Doç. Dr. Kayaaslan, kişiden hem kan hem de PCR testi aldıklarını belirterek, "PCR testi o anda mevcut pozitifliğinin olmaması için alınıyor. Çünkü bazen belirti göstermese de virüsü taşıyabiliyor. Bunları dahil etmiyoruz. Aldığımız kan tetkikinde de SARS-CoV-2'ye yönelik antikorlarına bakıyoruz. Kişi kendisi bilmese de geçmişte bu hastalığı geçirmişse onları da dahil etmiyoruz." dedi.

İçinde bulunulan olumsuz koşullardan çıkabilmek için aşılama oranlarının yukarı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu da yerli ve milli bir aşımız. Daha önceki çalışmalar oldukça etkin olduğunu gösteriyor. Gönüllü olan bütün vatandaşlarımızın merkezlerimize başvurmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Yerli aşıya daha çok inanıyordum"

Aşı için gönüllü olan ve Ankara'da erkek kuaförü olarak çalışan 33 yaşındaki Tahsin Tunç ise şöyle konuştu:

"Mesleki önceliğim olmasına rağmen gönüllü olduğum için aşı olmadım, biraz daha bekledim. Çünkü çalışmaya katkı sağlamak istiyordum ve yerli aşıya daha çok inanıyordum. Diğer aşılar yaklaşık 7-8 aydır piyasadayken yerli üzerine hala çalışılıyor olması ve tabii ki yerli hekimlerimize güveniyor olmam bunun en büyük nedenlerinden bir tanesiydi."

Diğer bir gönüllü 24 yaşındaki Muhammet Çelik de "Gönüllü olmamın ilk sebebi Türk aşısı olması ve güvenilir olması. Diğerlerini olacağıma Türkiye'nin ürettiği aşıyı olmam daha isabetli diye düşündüm." dedi.

İnsanların bir an önce aşı olmasının ve sosyal hayata karışmalarının önemine işaret eden Çelik, herkese aşı yaptırmaları çağrasında bulundu.

Gönüllüler hastanede hangi aşamalardan geçiyor

e-Nabızdan gönüllülük başvurusunda bulunanlar için öncelikle hastaneden kayıt oluşturuluyor.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Kovid-19 geçirip geçirmediğinin anlaşılabilmesi için kan ve PCR testine yönlendirilen gönüllüler, daha sonra çalışma odasına gelerek aşılarını oluyor ve yarım saat bekletiliyor.

Gönüllüler, herhangi bir yan etkiyle karşılaşmaları halinde "0850 222 00 79" numaralı telefonu arayarak sağlık ekiplerini semptomları hakkında bilgilendiriyor.

40 bini aşkın gönüllünün faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu

Yerli aşı "TURKOVAC"ta faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Bu kapsamda, başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bini aşkın gönüllünün yerli aşının faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

Yerli aşı TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor
Yerli aşı TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor
Yerli aşı TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor
Yerli aşı TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor
Yerli aşı TURKOVAC faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

COVIRAN Bereket, PCR Testi, TURKOVAC, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı 'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika


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