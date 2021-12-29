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Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, AA'ya konuştu Açıklaması

29.12.2021 13:45
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, AA'ya konuştu Açıklaması

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Delmicron'un Kovid-19'un bir varyantı olmadığını söyledi.

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Delmicron'un Kovid-19'un bir varyantı olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Özdarendeli, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, AA muhabirine açıklama yaptı.

TURKOVAC aşısının Alfa varyantına etkisini daha önce tespit ettiklerini anımsatan Özdarendeli, Delta varyantına yönelik araştırmalar kapsamında kısa süre önce virüsü izole ederek çalışma başlattıklarını belirtti.

Araştırmaların sonuçlandığını aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Transgenik farelerde Delta varyantında yüzde 100 bir koruyuculuk sağlandı. Alfa varyantıyla ilgili de daha önce açıklamalarımız olmuştu. Bu sonuçlandıktan sonra biz aynı zamanda faz-2'deki gönüllülerde de Alfa ve Delta varyantının antikor titrelerinde ne kadar nötralizan antikor olduğunu ortaya çıkaracağız. Onun çalışmaları başladı. Çapraz koruma var mı yok mu, nötralizan antikor titrelerinde ne kadar düşüş var, onun çalışmalarını yapıyoruz. Tabii yetişmek zor, şimdi Omicron çıktı. Omicron varyantının izolasyonuyla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlamayı düşünüyoruz. Çünkü Omicron varyantının da dünyada hızlı bir şekilde dominant olduğunu görüyoruz. Alfa, Delta'dan sonra Omicron'un da TURKOVAC'ın etkinliği açısından nedir, durumları ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

"Delmicron diye bir varyant yok"

Özdarendeli, "Delmicron" diye bir varyant olmadığına dikkati çekerek, "Delmicron bir varyant değil, sadece şu anda hem Delta hem Omicron bir arada seyrettiği için her iki varyantın bir arada olduğu durumlara o şekilde atıf yapmışlar ama öyle bir varyant söz konusu değil." dedi.

TURKOVAC'ta faz-3 çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özdarendeli, acil kullanım onayı alan ve şu anda dünyada yaygın kullanılan aşılarda da aynı süreçlerden geçildiğini dile getirdi.

Faz-3 devam ederken faz-1 ile faz-2 verileri ve klinik öncesi verilerin bir araya getirilerek acil kullanım onayı alındığını aktaran Özdarendeli, "Çok ciddi bir şekilde komisyondan ve hocaların görüşünden geçtikten sonra acil kullanım onayı alıyor. Tabii gerçekten çok aşılanan ve hastalığı geçiren insan var. Bundan 6-7 ay öncesine nazaran gönüllü bulmak çok zor. Çünkü faz-3'te hem aşılanmamış olacak hem de hastalığı geçirmemiş gönüllüler arıyoruz. O yüzden faz-3'ün bitirilmesi için şartları uyan vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın en kısa zamanda vatandaşlara ulaşacağını belirtti.

ERÜ olarak varyantlarla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Çalış, "ERÜ olarak Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında TURKOVAC aşımızın varyantlara etkinliğini araştırıyoruz. Daha önce Alfa varyantıyla ilgili transgenik fareler de yüzde 100 etkili olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Delta varyantıyla ilgili de aynı Alfa varyantında olduğu gibi transgenik farelerde TURKOVAC aşımızın yüzde 100 etkili çıktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Delmicron, TURKOVAC, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
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