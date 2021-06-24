Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini açıkladığı yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllüler aşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına hız kesmeden devam ederken, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor.

"BİZİM BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUM, SONUCUN DA MÜKEMMEL OLACAĞINA EMİNİM"

TURKOVAC aşısını sürecin başından beri takip ettiğini ve gönüllülük başvuruları açıldığı an hemen gönüllü olduğunu belirten Faz-3 gönüllüsü Bahri Çopur, "Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan mutlu ve gururluyum. Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli, o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim yani" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN VATANIMIZA HİZMET GİBİ GÖRDÜM, BUNDAN DOLAYI DA MUTLUYUM"

40 yaşında olduğunu ve kendisine randevu açılmasına rağmen özellikle yerli aşı olan TURKOVAC'ı beklediğini söyleyen Faz-3 gönüllüsü Özkan Akdemir, "TURKOVAC aşısına gönüllü oldum. Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum. Ben bilerek ve isteyerek Türk aşısı olmak istedim. Biraz da vatanımıza, milletimize hizmet olarak düşündüm. Bu olaydan dolayı da başımıza bir şey gelecekse en azından kendi doktorlarımızın elinden gelmiş olsun. Başkasına kendimi teslim etmek istemedim. Durum böyle" diye konuştu.

"GERÇEKTEN DE ÇOK CİDDİ SAYIDA GÖNÜLLÜMÜZ VAR VE HALKIMIZDAN YOĞUN BİR TALEP VAR BU KONUDA"

Merkezde gerçekleştirilen TURKOVAC Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, "Gerçekten de çok ciddi sayıda gönüllümüz var ve halkımızdan yoğun bir talep var bu konuda. Türk aşısını bekleyen kişiler var. Bunlar da aşı çalışmasının başlamasını duyurmamız ile beraber bize ulaşmaya başladılar. Faz-1 ve Faz-2 çalışması güzel bir şekilde sonuçlanmış durumda. Faz-3 çalışmasında da yeterli kişi şu an sağlanacak gibi görünüyor. Bu aşının etkinliğinin, güvenirliliğinin ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin de ortaya çıkacağı bir çalışma. Daha önce Sinovac çalışmasını da burada yürütmüştük. O açıdan çok da deneyimliyiz. Çok sayıda kişiyi burada aşılamış durumdayız. Buraya gelen kişileri öncesinde biz bir değerlendiriyoruz. Bazen başvurmalarına engel bazı durumlar olabiliyor. Bunların aşı gönüllüsü olup olamayacağını değerlendiriyoruz ve eğer bir engel yoksa aşılarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİYOR

Yerli aşı TURKOVAC'ta Faz3 çalışması için gönüllüler, 18-55 yaş aralığında, Covid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Covid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçiliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan, Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı. Belirlenen koşulları sağlayan gönüllüler, e-Nabız sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Utku Şimşek/İHA)