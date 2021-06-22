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Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı - Son Dakika

Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

22.06.2021 17:02
Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı, System.String[]

Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladıKAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısında Faz-3 çalışması başladı.

Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısında Faz-3 çalışması başladı. Faz-3 kapsamında, ilk gönüllüye aşı uygulamasına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının adının 'Turkovac' olduğunu açıkladı.' Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütüleceği öğrenildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması 44, Faz-2 çalışması ise 250 gönüllü üzerinde yapıldı. Faz-2'nin raporlama aşamasının tamamlanmasının ardından yerli aşının Faz-3 çalışması başladı.

KOCA: BU GURUR MİLLETİMİZE AİTCumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans yöntemiyle katıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nden aşılama programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Özellikle Türk aşısı çalışmalarının başlaması ile birlikte ilk virüsün izole edilmesi ile birlikte aşı çalışmaları ülkemizde başladı ve devamında Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Özdarendeli hocamızın laboratuvarında aşı çalışması başlamış oldu. Faz-1 ve Faz-2 safhalarını geçti. Faz-1 ve Faz-2 safhaları ile birlikte aşının güvenirliğini, immun yanıtını görmüş olduk. Bugün ise Faz-3 safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşıda özellikle etkinliğini biz görmek istiyoruz, devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak" dedi.ERDOĞAN: TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMAKTACumhurbaşkanı Erdoğan da 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, "Bu aşı hali hazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış bir çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum. 3'üncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilecek aşımız ile birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgın ile mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" diye konuştu.'SON DÖNEMECE GİRMİŞ BULUNUYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ile mücadele ve aşılamada mesafe katedildikçe kısıtlamaları da kaldırdıkları veya azalttıklarını belirterek, şunları söyledi:  "Haziran ayı başı ile birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de kabine toplantımızın ardından temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelemizi ve müjdelerimizi milletimiz ile paylaştık. Dışarıdan tenin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının daha ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışma ile artık kendi aşımıza sahip olma konusunda artık son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da ön görülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum, bilim insanlarımıza ve 3'üncü faz uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ADINI ERDOĞAN DUYURDUBakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşının ismine dair görüşlerini sordu. Erdoğan, "Benim şahsen gönlümden geçen, hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından 'Turkovac' ismi uygundur derim" dedi. Koca ise "Çok uygundur efendim. Hayırlı olsun. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Faz-3 kapsamında ilk doz uygulaması, gönüllüye yapıldı.'DÜNYA TIBBINA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'Bilim Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal da "Türkiye'de böyle bir aşı yapmaktan, gelişmesine katkıda bulunmaktan biz de çok gurur duyuyoruz. Çin aşısının Faz-3'ünü Türkiye büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve dünyanın saygın bir dergisinde yayımladı. İnşallah en kısa süre içinde bu çalışmamızı da bitirip bu aşımızı iyi bir yayınla dünya tıbbına kazandırmış olacağız. Milletimize, dünyamıza hayırlı olsun" dedi. 'YATIRIMIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ'ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de "2013 yılında devletimizin yaptığı yatırımın meyvelerini topluyoruz. Sadece pandemi döneminde değil aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Prof. Dr. Erhan Akdoğan ise aşı çalışmalarına gerekli desteği sağladıklarını kaydetti.4 ÜLKEDE DAHA FAZ-3 ÇALIŞMASI

Öte yandan 'Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütüleceği öğrenildi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşı 'Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı - Son Dakika


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