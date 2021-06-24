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Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor

24.06.2021 13:28

- Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor TURKOVAC gönüllüsü Çopur: "Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini açıkladığı yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor.

- Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor

TURKOVAC gönüllüsü Çopur: "Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini açıkladığı yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi'nde de gönüllüler aşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına hız vermeden devam ediyor. Ayrıca Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucunda mükemmel olacağına eminim"

TURKOVAC aşısını sürecin başından beri takip ettiğini ve gönüllülük başvuruları açıldığı an hemen gönüllü olduğunu belirten Faz-3 gönüllüsü Bahri Çopur, "Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan mutlu ve gururluyum. Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucunda mükemmel olacağına eminim yani" şeklinde konuştu.

"Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum"

40 yaşında olduğunu ve kendisine randevu açılmasına rağmen özellikle yerli aşı olan TURKOVAC'ı beklediğini söyleyen Faz-3 gönüllüsü Özkan Akdemir, "TURKOVAC aşısına gönüllü oldum. Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum. Ben bilerek ve isteyerek Türk aşısı olmak istedim. Biraz da vatanımıza milletimize hizmet olarak düşündüm. Bu olaydan dolayı da başımıza bir şey gelecekse en azından kendi doktorlarımızın elinden gelmiş olsun. Başkasına kendimi teslim etmek istemedim. Durum böyle" diye konuştu.

"Gerçekten de çok ciddi sayıda gönüllümüz var ve halkımızdan yoğun bir talep var bu konuda"

Merkezde gerçekleştirilen TURKOVAC Faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, "Gerçekten de çok ciddi sayıda gönüllümüz var ve halkımızdan yoğun bir talep var bu konuda. Türk aşısını bekleyen kişiler var. Bunlar da aşı çalışmasının başlamasını duyurmamız ile beraber bize ulaşmaya başladılar. Faz-1 ve Faz-2 çalışması güzel bir şekilde sonuçlanmış durumda. Faz-3 çalışmasında da yeterli kişi şuan sağlanacak gibi görünüyor. Bu aşının etkinliğinin, güvenirliliğinin ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin de ortaya çıkacağı bir çalışma. Daha önce Sinovac çalışmasını da burada yürütmüştük. O açıdan çok da deneyimliyiz. Çok sayıda kişiyi burada aşılamış durumdayız. Buraya gelen kişileri öncesinde biz bir değerlendiriyoruz. Bazen başvurmalarına engel bazı durumlar olabiliyor. Bunları aşı gönüllüsü olup olamayacağını değerlendiriyoruz ve eğer bir engel yoksa aşılarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kimler gönüllü olabiliyor

Yerli aşı TURKOVAC'ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Covid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Covid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca bilgisayarlı tomografisi testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçiliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan, Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı. Belirlenen koşulları sağlayan gönüllüler e-Nabız sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyorlar.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, TURKOVAC, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor - Son Dakika


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