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Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi

28.08.2021 11:25

Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay: "Şuana kadar aşı vurulan kimselerde olumsuz bir durum gelişmedi" Yerli korona virüs aşısının uygulandığı 5 merkezden biri olan...

Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay:

"Şuana kadar aşı vurulan kimselerde olumsuz bir durum gelişmedi"

KAYSERİ - Yerli korona virüs aşısının uygulandığı 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde aşının vurulduğu gönüllü 10 kişide şimdiye kadar bir yan etki görülmedi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay, 650 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu söyleyerek, "Halkımızın ilgili gayet iyi ama bilgilendirmeler doğrultusunda daha da artacağını düşünüyorum. Şuana kadar aşı vurulan kimselerde olumsuz bir durum gelişmedi" dedi.

Yerli korona virüs aşısı TURKOVAC faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor. 650 kişinin gönüllü olarak başvurduğu TURKOVAC aşısı, şimdiye kadar 10 kişiye uygulandı ve herhangi bir yan etki de görülmedi.

"Aşının yapıldığı kimselerde olumsuz bir durum olmadı"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Şuanda gönüllülük için bize başvuru yapan 650 kişi var. Halkımızın ilgili gayet iyi ama bilgilendirmeler doğrultusunda daha da artacağını düşünüyorum. Şuana kadar aşı vurulan kimselerde olumsuz bir durum gelişmedi. İlk başlangıçta herhangi bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağımız için biz burada aşıdan sonra yarım saat kadar hastaları takip ediyoruz. Bu durumlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Aşı uygulanan gönüllüler sonrasında da günlük aranıyorlar ve acil bir durum olup olmadığını kontrol etmek için takip ediliyorlar. Onlarla ilgili de herhangi bir sorun yaşanmadı. Biz şuan merkezimizde 2 gün içerisinde 10 kişiye aşı uyguladık ama Türkiye genelinde 400'ten fazla kişiye uygulanmış durumdadır. Korona virüs 3 yıldır dünyayı ve ülkemizi de oldukça yordu. Maalesef bu hastalıkların tedavisinde tamamen düzelmesi için elimizde aşıdan başka bir yol yok. O yüzden bu aşıların geliştirilmesinde gönüllü olmak bize de korona virüsün iyileşmesine de fayda sağlayacaktır. Herkesin eğer uygunluğu sağlanıyorsa bu başvurularda öncelik göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşısız genç hastaların virüsü ağır atlattığını dile getiren Bozbay, " Özellikle aşısız genç hastalarımız virüsü oldukça ağır atlatmaktadır. Bu durum bizi de üzüyor. O yüzden keşke insanları bu kişilerle görüştürme imkanımız olsa Servislerde yatan hastalarımıza 'neden aşı olmadınız?' diye sorduğumuzda, bazı sosyal medya paylaşımlarından etkilendiklerini söylüyorlar. Başkalarından duydukları olumsuz sonuçlardan etkilendiklerini söylüyorlar ama hastalığı geçirdikleri zaman 'keşke aşımızı olsaydık' diyen o kadar çok kişi var ki O yüzden aşı çok önemlidir. Elimizdeki tek silahta aşıdır" diye konuştu.

"Sıkıntı ve problemim yok"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde depo bölümünde çalışan gönüllü Hakan Öz ise, "Korona virüs hem ülkemizi hem de dünyayı ciddi derecede sarsıyor. Vatandaşlarımızdan isteğim, aşılarını olsunlar ve geciktirmesinler. Aşı olmayanlarda dışarıdan çok fazla etkilenmesinler. Aşının faydasını görenleri dinlesinler. Onların en azından hastalığı geçirseler bile hastalığı hafif geçirdiklerini bilsinler. Şuan için bende hiçbir şey yok. Normal zamanda ki gibiyim. Sıkıntı ve problem yok. şuanda gayet iyiyim" şeklinde konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi
Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi
Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi
Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, TURKOVAC, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde bir yan etki görülmedi - Son Dakika


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