Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak - Son Dakika

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

06.12.2020 09:43
Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak, System.String[]

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda Faz 1 çalışmaları 14 Aralık itibarıyla tamamlanacak.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda Faz 1 çalışmaları 14 Aralık itibarıyla tamamlanacak. 15 Aralık'tan sonra ise Faz 2 çalışmalarına geçilecek. Üniversite bünyesinde faz çalışmalarının yürütüldüğü İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnsal, Faz 1'de 44 gönüllünün yer aldığını, Faz 2'de ise 200 civarında gönüllünün aşılacağını söyleyerek, "Şu anda 100'den fazla başvuru var. Zaman içinde bunun tamamlanacağını düşünüyoruz" dedi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz uygulama da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere uygulanıyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek. Faz 2 de 200 gönüllünün aşılanması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllü başvuruları alınmaya devam ediliyor.

'GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, Faz 1'de gönüllülerin aşılanmasının 14 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatarak, "Biz ondan sonra Faz 2 çalışmalarına başlayacağız. Faz 1 verilerine baktığımız zaman yerli aşımızın güvenli olduğunu görüyoruz. Faz 2'de bunun artık etkinliğini değerlendireceğiz. İnsanlarımızı artık aşıya karşı önyargıyı bırakıp aşılanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü biz Faz 2'de ne kadar çok insanı aşılayabilirsek, insanlarımızın bağışıklığını o kadar çok artırmış olacağız. Biz şu anda salgının pik seviyelerini görmeye başladık. Salgından da korunmanın en iyi yolu aşılanmak. Eğer insanları aşılayabilirsek bu korunma mümkün olacak. Ancak aşılayamazsak maalesef kayıplarımız artacak ve salgın büyüyecek" diye konuştu.'KENDİ İNSANIMIZIN GÜVENLE KULLANABİLECEĞİ BİR AŞI'İnal, uzun dönem bağışıklanmanın ne kadar olacağını bilmediklerine dikkat çekerek, "Biz tahmini 6 ya da 8 ay olarak bekliyoruz. Eğer 6 ayda bir aşılanma gerekiyorsa bizim yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz. 328 milyon dozu sizin mutlaka kendinizin üretmesi gerekiyor. Bizim yerli aşımızın avantajı şu; aşı tamamen Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil. Yurt dışından gelen aşılarla ilgili insanlarımızın bir endişesi var. 'Acaba aşıya bir şey mi katılıyor, bizim genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor?' diye düşünüyorlar. Yerli aşıda endişeler yok, rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek. Kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. İçerisindeki maddeler bizim tamamen bildiğimiz, kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada bunları görüyoruz ve aşının etkinliğini de çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Aşı eğer piyasaya çıktığı zaman başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil dünyadaki birçok insan için de fayda sağlayacak" dedi.'FAZ 2 İÇİN 100'DEN FAZLA BAŞVURU VAR'

Faz 2 kapsamında insanlara uygulanacak doza değinen İnal, "Biz Faz 2 aşamasında 200 civarı gönüllü almayı planlıyoruz. Faz 2 için şu anda 100'den fazla başvuru var. Zaman içinde bunun tamamlanacağını düşünüyoruz. O nedenle insanlarımız bir an önce başvursunlar ki aşımız hızlı bir şekilde Faz 2'yi tamamlasın. İnsanlarımız bu aşıdan kesinlikle korkmamalı. Ben insanlara hep şunu söylüyorum; boğularak ölmek mi, ya da aşı olmak mı? Burada tercih insanların. Aşı yaptırarak bu hastalığa karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle bir ölüm çok kötü. Dolayısıyla mutlaka aşı olmak gerekiyor. Şu anda maalesef pandemiden başka kurtuluş yolu yok" ifadelerini kullandı.


Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Erciyes Üniversitesi, Müdür Yardımcısı, Koronavirüs, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak - Son Dakika


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