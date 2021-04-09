Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması, bugün tamamlanacak - Son Dakika

TÜRKİYE'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), Faz-2 aşamasında 250 gönüllüye ikinci doz uygulaması, bugün tamamlanacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Nisan ayının sonunda Faz-2 aşaması bitmiş olacak ve Faz-3 aşamasına geçilebilecek" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulama başladı. Faz-2'de ikinci doz çalışmalarında sona gelindi. Aşının son gönüllülere uygulanması da bugün tamamlanacak.

Faz-2 ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.'BUGÜN İKİNCİ DOZLAMA TAMAMLANMIŞ OLACAK'ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz-2 aşamasını geçmiştik. Faz-2 aşamasını da birinci dozlama ve ikinci dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin ikinci dozlamasını da yapmış olacağız ve bugün itibarıyla da Faz-2 aşamamızın ikinci dozlaması tamamlanmış olacak. Tabi ki Faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar" dedi.'NİSAN SONUNDA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLECEK'Gönüllülerden alınan kan örneklerinin değerlendirileceğini kaydeden Prof. Dr. Çalış, "İkinci dozlamadan sonra ise özellikle 2 veya 3 hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından Faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'mıza bildireceğiz ve raporlayacağız sonrasında inşallah nisan ayının sonunda Faz-2 aşaması bitmiş olacak ve Faz-3 aşamasına geçilebilecektir" diye konuştu.