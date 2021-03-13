Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı - Son Dakika

Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı

13.03.2021 13:22
Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı, System.String[]

ERCİYES Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Faz 2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı" dedi.

ERCİYES Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Faz 2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Rektör Çalış,  sağlık çalışanlarının günlerini kutlayarak, "Gönül isterdi ki, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı'nı coşku içerisinde kutlayalım. Ama pandemi şartları nedeniyle bu yıl böyle bir kutlama yapıyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlık şu an da büyük bir sınav veriyor. İnşallah bu pandemi sürecindeki sınavı başarılı bir şekilde geçerek, özlediğimiz normal günlerimize döneriz diye ümit etmekteyiz" dedi.'BİRİNCİ DOZLAMA TAMAMLANDI'Yerli aşıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Çalış, "Faz 2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak bu sürece katkı vermiş oluruz" ifadesini kullandı.

Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, 14 Mart, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı - Son Dakika


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