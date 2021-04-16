'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK' - Son Dakika

'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'

16.04.2021 11:27

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr.

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Faz-2'de gönüllü uygulaması sonuçlarını izleme çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sezer, "Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında sıkıntı yok" dedi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısında Faz-1'den sonra Faz-2 çalışmalarında da tamamlanma aşamasına gelindi. Faz-2'de 250 gönüllü üzerinde yapılan aşılama sonuçlarının raporlanması süreci ise devam ediyor.

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Faz-2 aşamasında gönüllülerimizin aşılamasını tamamladık; ancak Faz-2 çalışmalarımız devam ediyor. Uzun bir süre gönüllüleri izlemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz bu gönüllülere 28 gün arayla 2 defa aşı yaptık. Faz-2 aşamasında bildiğiniz gibi gönüllülerin özellikle laboratuvar üzerinden etkinlik açısından antikor düzeyi takipleri yapılıyor. Bunlar beraberinde güvenlikle izleniyor; ancak asıl etkinlik Faz-3 aşamasında belirlenecek" diye konuştu.

'BÜTÜN VERİLER İNCELENECEK'

Doç. Dr. Sezer, yapılan çalışmaların iyi gittiğini kaydederek, "Faz-1'de 44, Faz-2'de ise 250 gönüllü alımı yapıldı. Faz-1'e göre görülen yan etkiler benzer özellikteydi. Tabi bütün bu yan etkiler ve çalışmanın tamamı Bağımsız Veri İzleme Komitesi tarafından takip ediliyor. Bunun dışında hem Etik Kurul hem Sağlık Bakanlığı'na bu çalışmalar raporlanıyor. Onlar da bu konuda değerlendirme yapıyor. Faz-3 aşamasından önce aslında bütün bu veriler hem etkinlik hem de güvenlik açısından tekrar incelenecek ve onun sonuçlarına göre Faz-3'e geçilecek. Faz-3'e geçilmesi yönünde herhangi bir sıkıntı olmadığı görülüyor" dedi.

'NİSAN SONUNA DOĞRU VERİ OLUŞACAK'

Aşı uygulanan gönüllüleri takip ettiklerine değinen Sezer, "Biz aşılamayı tamamladık; ama takipleri var. Özellikle aşıdan sonra ikinci hafta ve sonrası bizim için oldukça önemli. İkinci haftadaki veriler ve ikinci doz sonrası bu anlamda nisan ayının sonuna doğru bir veri oluşacak. Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında bir sıkıntı yok. Faz-3 bildiğiniz gibi TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Çok merkezli bir klinik araştırma olacak. Onun sonuçlarına göre de yerli aşının genel kullanımı mümkün olabilecektir" diye konuştu.

'AŞILAR EN ETKİLİ SİLAH'

Doç. Dr. Sezer, aşı konusunda vatandaşa seslenerek, "Tüm insanlarımızı aşılayabilmek çok önemli. Dünyada aşılama oldukça önemli; fakat aşıya erişim açısından dönem dönem sıkıntılar olabiliyor. Burada vatandaşlarımızın aşı tercihi konusunda Sağlık Bakanlığı'mızın onayladığı hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa onu olmasında hiçbir sakınca yok. Şu anda aşıların Covid-19'a karşı en güvenli ve etkili silah olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'
'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK'

Erciyes Üniversitesi, Koronavirüs, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti         
09:37
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'YERLİ AŞIDA FAZ-3'E GEÇİLMESİNDE SIKINTI YOK' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei