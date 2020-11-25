Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor - Son Dakika

Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor

25.11.2020 11:39
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor, System.String[]

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısında Faz 1 çalışması kapsamında ikinci doz aşılamanın başlayacağını belirtti. Prof. Dr. Çalış, "Perşembe itibarı ile ikinci dozlamaya geçeceğiz. 15 Aralık itibarı ile de Faz 1 çalışmasını bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs aşı çalışmalarında ERÜ'de önemli aşamaya gelindi. Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM) Covid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Tamamen yerli ve milli olan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu 44 gönüllüye uygulanarak, Faz 1 çalışmasına başlandı. İlk dozun tamamlanmasının ardından Faz 1'in ikinci dozu için de geri sayım başladı. Bu kapsamda ikinci dozun aynı gönüllülere yarından itibaren uygulanacağı bildirildi.

'15 ARALIK'TA FAZ 1 ÇALIŞMASINI BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Çalışmalarla ilgili bilgi veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bilindiği  üzere 5 Kasım'da çalışmasını bitirdiğimiz Erciyes Üniversitemizde geliştirdiğimiz aşının klinik yani Faz 1 çalışmalarına başlamıştık. 5 Kasım itibarıyla da gönüllülerimize dozlamayı yapmıştık. Şu süreçte 44 gönüllümüzün, aşı adayımızın dozlaması yapılmış oldu. Çok şükür hiçbir yan etki göstermedi. Birkaç hastamızda normal grip hastalığında olabilecek, hafif kızarıklıklar oldu; ama bu her türlü aşıda olabilecek ağırlıklar. Hiçbir yan etkisi olmaması aşımızın güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu da Faz 1 için çok önemli. Faz 1'in en önemli ayağı güvenilirlik ayağıydı. İlk dozlamamızda böyle bir şeyin çıkması bizleri çok sevindirdi. Perşembe günü itibarıyla ikinci dozlamaya geçeceğiz. 15 Aralık itibarıyla da Faz 1 çalışmasını bitirmeyi düşünüyoruz. Aynı gönüllülere ikinci dozlamayı yapacağız. İkinci dozlama 15 Aralık'ta bittikten sonra buradan da güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyor, en kısa sürede Faz 2 çalışmasına geçmeyi düşünüyoruz" dedi.'ALTYAPIMIZIN OLMASI BAŞARI GETİRDİ'Yerli aşıyı üreten üniversite olarak çok mutlu olduklarını kaydeden Prof. Dr. Çalış, "Çok güzel duygular içindeyiz. Stratejik alanda milli ve yerli ürünlerimiz olması çok önemli. Erciyes Üniversitesi'nin de bir alt yapısı vardı. Özelikle kaliteli öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ile bunu çok iyi değerlendirdik. Daha önce kırım kongo kanamalı ateşinin de ilk faz çalışmasını Erciyes Üniversitesi'nde yapmıştık. Bu durum alt yapımızın olması nedeniyle başarıyı getirdi. Vatanımız ve milletimiz adına çok mutluyuz. Bu çalışmanın başındayız. Diğer aşamaları da başarılı bir şekilde geçersek yerli aşımızı üretmiş olacağız" diye konuştu.'ŞUBAT AYINDA FAZ 3 ÇALIŞMASINA GEÇMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarıyla ilgili de konuşan Rektör Çalış, şunları kaydetti: "Tam tarih vermek çok zor oluyor. Şubat ayı itibarı ile de Faz 2 çalışmasını bitirerek Faz 3 çalışmasına geçmeyi ümit ediyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Bizim Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi'miz var. Aşımız burada geliştirildi, bununla birlikte aslında iki aşı geliştiriliyor Covid-19 için birincisi şuan geliştirmekte olduğumuz aşı diğeri ise Rekombinant aşının klinik çalışmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitemiz şu yönden çok şanslı, hem aşı çalışma merkezimiz çok iyi durumda hem de Faz çalışmalarını yaptığımız İyi Klinik Uygulama Merkezi'miz çok kaliteli burada bin 300'ü geçkin çalışma yapıldı. Dünya çapında denetlenebilen bir merkeze sahibiz. Faz çalışmalarımızda İyi Klinik Uygulama Merkezi'mizin ve ekibimizin kaliteli olması bizi ön plana çıkardı."

Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor
Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, Erciyes, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşıda ikinci dozlama başlıyor - Son Dakika


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