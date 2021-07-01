Üye Girişi
Yerli aşıda sonbahar hedefi - Son Dakika

Yerli aşıda sonbahar hedefi

01.07.2021 12:16
Yerli aşıda sonbahar hedefi, System.String[]

TÜRKİYE'de, koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacak 14 yerli aşı projesinde çalışmalar sürerken, Faz-3 çalışmaları süren Turkovac'ın sonbahar öncesi kullanıma alınması hedefleniyor.

TÜRKİYE'de, koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacak 14 yerli aşı projesinde çalışmalar sürerken, Faz-3 çalışmaları süren Turkovac'ın sonbahar öncesi kullanıma alınması hedefleniyor. Faz-2 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında da yine sonbaharda üretim aşamasına geçilmesi amaçlanıyor. Diğer aşı projelerinde ise hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar sürüyor.

Türkiye, koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 7'si Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 7'si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğinde toplam 14 yerli aşı projesi bulunuyor. TÜSEB tarafından desteklenen Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yürütücülüğünde geliştirilen inaktif Covid-19 aşısında Faz-1 ve Faz-2 aşamaları başarıyla tamamlandıktan sonra Faz-3 aşmasına geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Turkovac' olarak duyurduğu inaktif aşıda Faz-3 çalışması, 22 Haziran'da aşladı. TÜSEB tarafından gerçekleştirilen Faz-3'te 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. Türkiye'nin ilk yerli Covid-19 aşısı olan Turkovac'ın, sonbahar öncesi yaygın bağışıklamada kullanılması hedefleniyor.

HAYVAN DENEYLERİ SÜRÜYORTÜSEB tarafından desteklenen diğer aşı geliştirme projelerinde ise hayvan deneyleri ve Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam eden 3 adet rekombinant teknoloji temelli Covid-19 aşı projeleri, hayvan deneyleri aşamasına geçti. Hayvan deneylerinin başarılı olması halinde yıl sonuna kadar Faz-1 aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde yürütülen rekombinant teknoloji temelli aşı adayı ve Hacettepe Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden peptit-protein teknoloji temelli 2 adet projede ise temel laboratuvar araştırması sürüyor. Formülasyonun başarılı olması durumunda hayvan deneyleri aşamasının planlanacağı belirtildi.Bunun yanı sıra Nanografi A.Ş. tarafından geliştirilen, nazal sprey aşı adayının ise Faz-1 aşamasında kullanılacak aşı serilerinin üretim çalışmaları ise sürüyor.VLP AŞIDA SONBAHARDA ÜRETİM

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren 7 aşı projesi arasında yaygın kullanıma en yakın olanı VLP Covid-19 aşısında Faz-2 aşamasına geçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile eşi Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP aşının Faz-2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yürütülüyor. Toplam 330 gönüllü üzerinde yürütülecek Faz-2'nin ardından sonbaharda Faz-3 ile birlikte üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. VLP aşısının İngiliz mutasyonunu karşı etkili olacağı belirtildi. TÜBİTAK çatısı altındaki diğer aşı projelerinde ise hayvan deneyleri ile Ar-Ge ve klinik öncesi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Yerli aşıda sonbahar hedefi
Yerli aşıda sonbahar hedefi
Yerli aşıda sonbahar hedefi
Yerli aşıda sonbahar hedefi
Yerli aşıda sonbahar hedefi

Koronavirüs, Sonbahar, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşıda sonbahar hedefi - Son Dakika


Son Dakika

Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi 12:09 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu 11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:52 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık         
12:11
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu         
11:06
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek         
10:49
Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi         
10:20
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 12:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli aşıda sonbahar hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement