Yerli aşıda umut veren sonuç - Son Dakika

Yerli aşı çalışmalarında umut veren sonuçlar elde edildi. Kayseri'de geliştirilen yerli aşı adayının faz-2 raporuna göre, 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi.

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşı grubundaki gönüllülerin kanındaki antikor seviyesini ölçme adına 250 gönüllü üzerinde çalışma yaptı. Sürecin tamamlanmasının ardından gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu öğrenildi. Hatta bazılarında oran beklenenin üzerinde çıktı. Uzmanlar, verilerin gayet olumlu olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Ay sonunda başlayacak olan faz-3 çalışmaları, aşı adayının ne kadar koruma sağladığını net olarak ortaya çıkaracak olması açısından büyük önem taşıyor. Faz-3'ün, 10 bine yakın gönüllüyle uluslararası düzeyde yapılması bekleniyor. Eğer sonuçlar yine olumlu çıkarsa, "acil kullanım onayı" alınabilecek ve seri üretime geçilebilecek.

-İHA-