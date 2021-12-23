Üye Girişi
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya - Son Dakika

Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya

23.12.2021 15:29

ACİL kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.

ACİL kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 36 bin metrekarelik laboratuvarda hummalı çalışma sürüyor. Koronavirüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi. Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor. Şanlıurfa'daki laboratuvarda seri üretime geçtiklerini hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara Turkovac için çağrı yaptı.

'BU AŞI, DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARA ULAŞACAK'

Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır. Bunun için başta Şanlıurfa olmak üzere herkesin yerli ve milli aşımızdan olmalarını istiyorum. Bu aşıyı yaptıranların aynı zamanda bizlere de yardımcı olmalarını istiyorum. Bu aşıyı olanların serum ve kan örneklerini vermelerini istiyorum. Bize ve dünyaya çok faydası olacaktır. Bu aşı, dünyadaki tüm toplumlara ulaşacak bir aşıdır" dedi.

KISIRLIK İDDİASINA CEVAP

Aşıyla ilgili tedirginlik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kara "Aşı ile ilgili akıllarda sorular olabilir. Akıllarına ne geliyorsa, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Bugüne kadar dünyada geliştirilen hiçbir aşının kısırlık yönünden bir etkisi olmadı. Turkovac için de böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir korkuya kapılmasın. Gönül rahatlığıyla herkes bu aşıyı olabilir" diye konuştu.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Üretilen Turkovac aşılarının ilk partisi ambalajlanarak özel nakliye aracına yüklendi. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara'ya yola çıktı. Aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -

Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya

Şanlıurfa, TURKOVAC, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya - Son Dakika


YORUMLAR
500
Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim         
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?         
17:21
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
17:19 Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi
16:46 Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
16:23 Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 17:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement