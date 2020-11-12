ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi" - Son Dakika

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi"

12.11.2020 11:02

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi" Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Erciyes Üniversitesi'nde faz-1 çalışmaları kapsamında aşının uygulandığı gönüllülerde bir yan etki görülmedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi"

KAYSERİ - Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Erciyes Üniversitesi'nde faz-1 çalışmaları kapsamında aşının uygulandığı gönüllülerde bir yan etki görülmedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi" dedi.

Korona virüsle mücadelede yerli aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ERÜ'de, geliştirilen aşı faz-1 çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gönüllülere uygulandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, aşının uygulandığı gönüllülerde bir yan etkinin görülmediğini söyledi. Çalış, "Şuanda iki tane gönüllümüze yapıldı. Bugün üçüncü gönüllümüze yapılacak. Bunun prosedürü var. Şuana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi. Çok sıkı takip ediyoruz. Gerçekten iyi gidiyor. İnşallah faz-1'i daha öncede açıkladığımız gibi Ocak ayının ilk haftasında bitirmeyi planlıyoruz. Başarılı geçeceğini de ümit ediyoruz. İnşallah sonrasında faz-2'de başarılı geçer. En kısa zamanda milli aşımız milletimizde ve insanlıkla buluşmuş olur diye ümit ediyoruz. Biz ümitliyiz. Buna hazırlanırken aşının Ar-Ge çalışması sırasında güvenlik testlerine çok dikkat ettik. Zaten tecrübeli ekibimiz tarafından geliştirildiği için bu konularda çok tecrübeliler ve çok iyi takip ediyorlar. Şuana kadar hiçbir sıkıntı yok. İnşallah etkinliği de çok iyi olur. Şimdiden bir şey söylemek çok zor. Önce faz-1'de başarılı olmamız gerekiyor ki; inşallah başarılı da olacağımıza ümit ediyorum. Faz-2'ye geçelim, faz-2'de başarılı olsun. Sonra faz-3 daha geniş kapsamlı olacak. Büyük ihtimal Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek. Bunlarda başarılı olur, milli aşımız ortaya çıkar diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maskeyi de aslında koruma açısından bir aşı olarak düşünebiliriz" diyen Çalış, "Belki aşıdan daha önemli olan maske, mesafe ve hijyen. Özellikle maske çok önemli. Maskeyi de aslında koruma açısından bir aşı olarak düşünebiliriz. Bu pandeminin ortadan kaldırılması veya minilimize edilene kadar bu üçlüye çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle maskeye çok dikkat etmemiz, önlemlere çok dikkat etmemiz lazım. Bu hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması açısından çok önemlidir. Ne zaman bir rehavet olursa biraz daha artışı geçiyor. O yüzden önümüzdeki 6 aylık süreçte aşı bulunana kadar daha da dikkat etmemiz lazım. İnşallah aşı bulunduktan sonra daha rahat hale geçeğiz diye ümit ediyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Tüm kurallara uymamız lazım" şeklinde konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi

Erciyes Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Mustafa Çalış, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: 'Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Şu ana kadar aşı yapılan gönüllülerimizin durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi" - Son Dakika
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