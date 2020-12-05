Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim - Son Dakika

Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

05.12.2020 18:52

Kayseride Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 1 kapsamında gönüllü olan 32 yaşındaki Mahir Koparan, "Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı" dedi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye Kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz aşılar da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere yapılıyor. Faz 1 çalışmalarında ikinci doz uygulanan Mahir Koparan, DHA'ya konuştu.

"AŞININ YAN ETKİSİNİ GÖRMEDİM, HİÇBİR AĞRIM OLMADI"

Filmlerde yardımcı roller oynayarak geçimini sağladığını belirten Koparan, "Aşı çalışmasını duydum. Gönüllü olup, ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak istedim. Kendim daha önce koronavirüse yakalanmamıştım. Bunun önlemini bir an önce almak için kendim gönüllü oldum. Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum. Bu aşıyı vurulun. Çok ölü oluyor ve bu durum bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

"AŞI YAPTIRDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine değinen Koparan, "Bu virüsün çıktığı günden bu yana insanlarımız ölüyor. Bu ailemizden biri de olabilir. O yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Şu ana kadar hiçbir yan etkisini görmedim. Aksine antikor etkisi oluşuyor. Size hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu çünkü Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen bir aşı. O nedenle bence aşının vurulması iyi. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Aşı yaptırdığım için pişman değilim. Aksine çevremde de 'aşı vurdurmayacağım' diyenlere aşıyı vurdurun diyorum. Çünkü bu illetin önüne geçin. Bu hastalık bir an önce bitisin istiyorum. İnsanlarımız ölmesin. Bu aşı milletimiz için inşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

"MERKEZ MÜDÜRÜ: AŞI ÇALIŞMALARI OLUMLU GİDİYOR"

Aşı uygulanan Mahir Koparan'ın durumuyla ilgili bilgi veren İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal ise, "Mahir Bey'e bugün ikinci doz aşısını uyguladık. Zaten bizim ilk 4 gönüllüde dozumuz belliydi. Yani ilk 2 gönüllümüze 3 mikrogram, diğer 2 gönüllümüze 6 mikrogram doz uyguladık. Mahir Bey, yüksek doz uyguladığımız gönüllülerden birisiydi. Hiçbir yan etki görmedik. Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar dahi görülmedi. Aşı çalışmaları şu ana kadar çok olumlu gidiyor. Bu yerli aşımızın güvenli olduğunu gösteren bir durum" dedi.

Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

Koronavirüs, araştırma, Kasım, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim - Son Dakika


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