"Yerli bakteriler" doktor öğretim üyesine İngiliz Kraliyet Ödülü getirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması Projesi"nin, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu tarafından ödül ve bursa layık görüldüğünü bildirdi.

Proje yürütücüsü Şatana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin sloganını, "Bakteriler çalışacak, Türk tarımı kazanacak" olarak belirlediklerini söyledi.

İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisine Türkiye'nin da aralarında bulunduğu 10 ülkenin partner olduğunu aktaran Şatana, 5 bin 600 proje arasından 15'inin TÜBİTAK tarafından İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisine gönderildiğini ifade etti.

Araştırmalarının bakteri biyoteknolojisine dayandığını anlatan Şatana, şeker pancarı kökünden bakteri izole ettiklerini belirtti.

Proje sonunda bakteriyel gübre elde edeceklerini vurgulayan Şatana, "Bizim 1512 TÜBİTAK projemiz var. İki ay önce TÜBİTAK bizimle iletişime geçti. Projemizin İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisiyle beraber değerlendirileceği sonunda da bir burs ve ödül verileceği bize bildirildi. Biz de TÜBİTAK'a bildirdik. Önce TÜBİTAK'tan bir elemeden geçti. Daha sonra İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi bize bu ödülü verdi." diye konuştu.

"Milli ekonomiye katkımız olacak"

Kimyasal gübre kullanımını yarıya indiren projenin çevre dostu olduğunu belirten Şatana, şunları dile getirdi:

"Bu bakteriler sadece gübre yapımı için gerekli değil, bunun dışında probiyotikler gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz bakteriler. Bizim bakterilerimiz bu topraklardan elde ediliyor. Yerli bakteriler. Bu bakterilerin adaptasyon seviyeleri çok yüksek. Dolayısıyla bizim ekolojimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz bakteriler."

Bakterilerden gübre, ilaç, enzim ve biyolojik arıtmalarda kullanılan parçalayıcılar elde edeceklerini söyleyen Şatana, Böylece dışarıdan ithal edilecek gübre hammaddesi gibi bazı girdilerin önünün kesilebileceğini ifade etti.

Şantana, "Bu sayede milli ekonomiye de bir katkımız olacak. İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi girişimci ve inovasyon yapan projelere büyük destek veriyor. Bunun güzel sonuçları olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisince 18 Ocak-1 Şubat arasında Londra'ya davet edilen Şatana, ödül alıp "İnovasyonda Liderler" konulu burslu eğitim görecek.