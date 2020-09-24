Yerli baskı devre kartı üretimiyle ithalatın önüne geçtiler

Yüksek teknolojik özelliklere sahip baskılı devre kartlarına (PCB) olan ihtiyaç ve talebin artması üzerine 17 yıl önce kurulan Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki elektronik firması, üretimleriyle yurt içi ve dışında global firmaların onaylı tedarikçilerinden biri haline geldi.

İstanbul'da başlayan üretim faaliyetlerini artan talebi karşılamak adına 2018'de Dilovası'ndaki İMES Organize Sanayi Bölgesine taşıyan firma, faaliyetlerini 7 bin metrekarelik kapalı alanda 60 çalışanla sürdürüyor.

Elektronikle ilgili uygulamaların tamamında kullanılan, baskılı devre kartların üretimini yapan Arte Elektronik, yurt içi ve dışındaki büyük aydınlatma, beyaz eşya, savunma sanayi, küçük ev aletleri ve otomotiv firmalarının önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin baskı devre kartlarında dışa bağımlılığına son veren firma, yaptığı ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

" Avrupa'nın sayılı tesislerindeniz"

Firmanın teknik müdürü Kıvanç Mutlu, AA muhabirine, yerli üretim elektronik baskı devre kartı yapan Türkiye'deki "en büyük" kapasiteli firma olduklarını söyledi.

Dilovası'ndaki tesislerde baskılı devre kartı üretimini yüksek hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu, tesislerde yatay HASL lehim kaplama makinesine, otomatik serigrafi hattına ve yüksek hassasiyete ve kapasiteli CNC makine parkuruna sahip olduklarını kaydetti.

Mutlu, baskı devre kartlarının tüm elektronik devrelerin içerisinde bulunduğunu dile getirerek, "Uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte ülkemizde önemi son yıllarda daha da artmıştır çünkü gizlilik içeren kritik ürün tasarımlarının ülke içerisinde kalması için baskı devre kartlarının yurt içinde üretilmesi gerekmektedir." dedi.

Türkiye'de baskı devre kartlarının savunma sanayisi, otomotiv, medikal ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörde kullanıldığını anlatan Mutlu, üretim faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"7 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunan tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekaredir. Makine parkuru ve üretim otomasyon sistemleriyle alanında Avrupa'nın sayılı tesislerindeniz. Ülkemizde üretilen küçük ev aletleri ve beyaz eşyalarda kullanılan baskı devre kartlarının büyük kısmı tesisimizde üretilmektedir. Baskı devre kartı üretiminde fiyat belirleyici konumdayız. Türkiye'de çalıştığımız firmalara sağladığımız fiyat avantajı ve ürün kalitesi sayesinde dışa bağımlılığın önüne geçmekteyiz."

Mutlu, küresel firmaların önemli tedarikçileri arasında bulunduklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri Almanya, Finlandiya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Litvanya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye ihraç etmekteyiz." dedi.

"Yerli solunum cihazlarının kartlarını ürettik"

Son dönemde içerisinde yer aldıkları önemli projelere de değinen Mutlu, "Yerli otomobil TOGG projesinde elektronik kart tasarım ve üretimi konusunda mühendislik altyapımız ile hizmet vermekteyiz. 2021 yılında ilk prototip üretimleriyle birlikte onay süreci gerçekleşecektir. Ayrıca, yerli solunum cihazının çok kritik olan parçalarının da üretimini gerçekleştirdik. Sahra hastanelerinin aydınlatma sistemlerinde bizim ürünlerimiz kullanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Mutlu, Türkiye'de ihracatçı firmalara sağlanan destek ve teşviklerin firmaya önemli katkı sağladığını vurgulayarak, son olarak hazırladıkları Küresel Tedarik Zinciri Projesinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını ve yeni ürünlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin başladığını anlattı.

Ülkenin en uzun baskı devre kartı üretimini Ar-Ge çalışmaları sonucu gerçekleştirmeyi başardıklarını dile getiren Mutlu, kapasitelerini ve üretim teknolojini artırarak farklı sektörlerde aktif rol almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.