Yerli bebek bezi ve ıslak havlu markası istihdamını yüzde 20 artıracak

Türkiye'nin önemli gelen bebek bezi ve ıslak havlu markası Sleepy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayıp, aksine Nisan 2020'de mevcut çalışan sayısının yüzde 20 sine kadar yeni işe alım yapılacağını duyurdu. Bunun için de ek olarak 2020 yılında 30 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını duyurdu.



Türkiye'nin önemli markalarından olan Sleepy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının oluşturduğu endişeler baş gösterirken istihdam alanında ek adımlar attı. Marka adına yapılan ve mart ayında hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığı vurgulanan yazılı açıklamada, nisan ayında mevcut çalışan sayısının yüzde 20'sine kadar yeni işe alım yapılacağı duyuruldu.



500 yeni çalışan alacak



Hali hazırda 2 bin 600 çalışanı bulunan şirketin, Nisan 2020 itibariyle 500 çalışan daha almak için girişimde bulunduğu ve bunun için 2020 yılına 30 milyon TL'lik ek bütçe ayırdığı ifade edildi. Bu süreçte Türkiye'nin her noktasında toplum sağlığını önde tutan tedbirler kapsamında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Marka adına yapılan açıklamada "Hedef daha çok üretim, daha çok istihdam. Bu zorlu süreci insanlarımıza istihdam sağlayarak, daha çok üretimle hep birlikte atlatacağız." denirken, salgın nedeniyle ekonomik dara düşen ve hatta işini kaybedenlerin sayısının artmasının bir nebze olsun önüne geçmek istedikleri vurgulandı.



Çalışan sağlığı için üst düzey önlem



"Sleepy markası olarak bu salgın döneminde İl sağlık müdürlükleri, valilikler, belediyeler ve vakıflar aracılığıyla bu salgın döneminde ürün ve para bağışı yapmaya devam ediyoruz." denen açıklamada bağışların yanı sıra istihdama da katkı sağlanmanın önemli olduğunun altı çizildi.



Çalışanlarına temelihtiyaç malzemesi yardımında bulunan marka, onlar için tüm sağlık tedbirlerini de en üst düzeye taşıdıklarının altını çizdi. Marka, alınan tedbirleri açıklamasında şöyle sıraladı:



Sağlık Bakanlığı yönergeleri ışığında, İl Sağlık Müdürlüğü ve iş güvenliği ekiplerinin katkılarıyla;



Servis giriş ve çıkışlarında araçlar düzenli dezenfekte ediliyor.



İş giriş-çıkışlarında tüm çalışanlar dezenfeksiyon kabininden geçiyor.



Girişlerde temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılıyor.



Yemekhanelerde seyrek çapraz oturma sistemine geçilerek sosyal mesafe düzeni başlatıldı.



Kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üzeri personel izne çıkarıldı.



Ortak alanlarda dezenfeksiyon işlem aralığı sıklaştırıldı.



Tüm çalışanlara maske dağıtıldı ve kullanmaları zorunlu tutuldu.



Tüm taşeronların ve şoförlerin ayrı bölümde yemeleri ve dinlenmeleri sağlandı. Kullandıkları malzemeler tek kullanımlık olarak ayarlandı. - İSTANBUL