Son Dakika Haberleri: Yerli biberin tadı yıllardır değişmedi
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Yerli biberin tadı yıllardır değişmedi

52 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yerli tohumlarla yetiştirilerek tarımı yapılan Emcelli biberinin yıllardır tadı değişmezken, pazardaki yerini alan biberler kilogramı 8 liradan alıcı buluyor.

Yerli biberin tadı yıllardır değişmedi, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yerli tohumlarla yetiştirilerek tarımı yapılan Emcelli biberinin yıllardır tadı değişmezken, pazardaki yerini alan biberler kilogramı 8 liradan alıcı buluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde ünlü olan ve yerli tohumdan üretilen Emcelli biberinin tadı yıllardır değişmedi. Pazardaki yerini alan meşhur biber 8 liradan alıcı buluyor. Sarıgöl ve çevresinde oldukça rağbet gördüğünü belirten Sarıgöl Manavcılar Derneği Başkanı Necati Uysal, "Emcelli biberleri başka biberlere benzemez. Piyasaya çıktığında büyük rağbet görmekte. Yerli olması nedeniyle salatalara, yemeklere ayrı bir lezzet vermekte. İlerleyen günlerde Emcelli biberlerinden kışlık kurutma çalışmalarına başlanır. Tarhana yapımında da değerlendirilir" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
sarıgöl, manisa, Ekonomi
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