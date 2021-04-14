"Yerli bilişim şirketi, yazılım devinin Türkiye'deki çözüm ortağı oldu" - Son Dakika

"Yerli bilişim şirketi, yazılım devinin Türkiye'deki çözüm ortağı oldu"

14.04.2021 11:19

Yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde tüm dünyada şirketlerin yüzde 88'i uzaktan çalışmayı zorunlu kıldı veya çalışanları uzaktan çalışmaya teşvik edici uygulamalara gitti.

Yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde tüm dünyada şirketlerin yüzde 88'i uzaktan çalışmayı zorunlu kıldı veya çalışanları uzaktan çalışmaya teşvik edici uygulamalara gitti. Bu durum, uzaktan çalışan ekiplerin sağlıklı bir şekilde iletişim kurması ve iş birliği yapmasına yönelik dijital araçlara ihtiyacı artırdı. Türkiye'de de arayışlar sürerken gelişme haberi yerli bilişim şirketi Omtera'dan geldi. Şirket, dünyanın önde gelen ekip yönetimi yazılımı Asana'nın Türkiye'deki ilk çözüm ortağı olduğunu açıkladı.

Yerli bilişim şirketi Omtera, çevrimiçi ekip yönetimi çözümleri sunan yazılım devi Asana'nın Türkiye'deki ilk çözüm ortağı olduğunu duyurdu. Küresel partner ağını genişleten Asana'yla imzaladığı iş ortaklığı kapsamında şirketin, her ölçekteki yapının dijital dönüşüm süreçlerini geliştirmelerine ve ilerletmelerine yardımcı olacağı belirtildi. Şirketlerin tüm iletişimini tek noktadan takip etmesini sağlayarak ekiplerin yüzde 45 daha verimli çalışmasını sağlayan Asana iş yönetim platformunun sunduğu süreç yönetimi, hedef yönetimi, takım yönetimi, ortak proje takvimi yönetimi, proje yönetimi, teslim süreci yönetimi gibi özellikler, Omtera'nın uzmanlığıyla şirketlerin bu süreçleri en iyi şekilde yönetmesinin sağlanacağı açıklandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN VERİMLİLİĞİNİ DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Omtera Bilişim kurucu ortağı Murat Yılmaz, "Uzaktan çalışmanın günümüzün en büyük trendi olduğu bugünlerde, Asana'nın çözüm ortağı olarak, Türkiye ve bölge ülkelerde uzaktan çalışan şirketlerin ve çalışanlarının verimliliğini ve üretkenliğini artıracağımız için çok mutluyuz. Omtera olarak, Asana ile Türkiye ve bölge ülkelerdeki müşterilerimizin uzaktan ya da hibrit şekilde yöneteceği tüm iş ve proje süreçlerinin yönetimine uçtan uca destek vererek ekip yönetimini kolaylaştıracağız. Başta çalışan verimliliği ve müşteri deneyimi olmak üzere CRM, helpdesk ve satış otomasyona kadar birçok alanda şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Yerli bir bilişim şirketi olarak kurduğumuz iş ortaklıklarıyla yetkinliklerimizi çok daha geniş coğrafyalara duyuruyor, şimdi ise Asana çözüm ortaklığıyla taçlandırdığımız başarımızı daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Asana, 190 ülkede 93 binden fazla kuruluştaki milyonlarca ekibe, küçük projelerden stratejik girişimlere kadar pek çok alanda işlerini düzenlemeleri konusunda yardımcı olan ve bu alanda uzun yıllardır dünya lideri olarak konumlanan bir şirket. Bizim de temel hedefimiz Asana ile Türkiye ve bölge ülkelerdeki müşterilerimizin uzaktan çalışmanın kalıcı hale geldiği bu dönemde şirketlerinin ve çalışanlarının potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını ve verimliklerini dünya standartlarının üstüne çıkarmalarını sağlamak" dedi.

"KÜRESEL PARTNER AĞIMIZ GENİŞLİYOR"

Asana Küresel İş Ortakları Başkanı Mary-Patton Eisen ise şu şekilde konuştu:

"Asana iş ortaklarının olabildiğince geniş coğrafyalara yayılmasından ve böylece küresel partner ağımızı genişleterek, müşterilerimizin her nerede olurlarsa olsunlar hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenilir iş ortaklarımızla, müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar daha hızlı hareket etmeleri ve işlerini sorunsuz bir şekilde koordine etmeleri için tek bir platform sunuyor, kattığımız değeri artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'de ise ilk yol arkadaşımız Omtera Bilişim oldu."


Yerli bilişim şirketi, yazılım devinin Türkiye'deki çözüm ortağı oldu

geri dönüşüm, Bilişim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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