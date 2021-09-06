Üye Girişi
Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak - Son Dakika

Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak

06.09.2021 10:43
Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak, System.String[]

İnsan mikrobiyomuna dair yaptığı çalışmalarla öne çıkan yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS, bu kez müsilajla mücadele eden Marmara Denizi'nin mikrobiyomunu araştıracağını duyurdu.

İnsan mikrobiyomuna dair yaptığı çalışmalarla öne çıkan yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS, bu kez müsilajla mücadele eden Marmara Denizi'nin mikrobiyomunu araştıracağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, müsilajı tetikleyen mikrobiyal faktörleri ortaya çıkarmayı amaçladığı projesi için TÜBİTAK'tan da destek aldı.

Marmara'da 2021'in mayıs ayında yoğun olarak görülmeye başlanan ve ardından Ege ve Karadeniz'e de ulaşan deniz salyasına (müsilaj) yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre temmuz itibarıyla 11 bin 84 metreküp müsilaj deniz yüzeyinden temizlendi. Aynı zamanda kirliliğin önüne geçilmesi ve arıtma faaliyetlerinin hızlandırılmasına yönelik eylem planları TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda istişare edilirken, uzmanlar şu an yüzeyde görülmese de müsilaj oluşumunun deniz dibinde görülmeye devam edildiği  ve deniz yaşamının hala tehlikede olduğu konusunda uyarıyor.

"TÜBİTAK'TAN DESTEK ALDI"

Geçtiğimiz günlerde yerli biyoteknoloji şirketi ENBIOSIS, müsilaj oluşumunda rol oynayan ve musilaj mikrobiyomu olarak adlandırılan mikroorganizma topluluğunu tüm genom seviyesinde araştırmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu proje TÜBİTAK'ın da desteğiyle tüm Marmara'yı kapsayacak şekilde genişletildi.

MÜSİLAJI TETİKLEYEN MİKROBİYAL FAKTÖRLER ARAŞTIRILACAK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ENBIOSIS Veri Bilim Uzmanı Dr. Emre Onuk, "Bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz bu araştırma kapsamında İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege Denizi'nde belirlenmiş farklı istasyonlardan ve farklı su katmanlarından toplanacak su ve müsilaj örnekleri için yeni nesil dizileme ve veri bilimi teknolojileri kullanarak genetik materyal boyutunda bir tanımlama yapacağız. Böylece ilk olarak insan patojenlerini de içerecek şekilde mikrobiyal türleri, gen dağılımları, metabolik yolaklar gibi mikrobiyal unsurları ortaya çıkaracağız. Daha sonra yapay zeka teknolojileri kullanarak müsilaj oluşumunu tetikleyen ya da oluşuma katkı sağlayan anahtar mekanizmaları bulmaya çalışacağız. En basit ifadeyle amacımız, müsilaj mikrobiyom ağında anahtar unsur olabilecek potansiyel mikroorganizmaları ya da mikrobiyal mekanizmaları ortaya çıkarmak" diye konuştu.

"DENİZ MİKROBİYOMUNUN BOZULMASI DENİZİN HASTALANMASINA SEBEP OLUR"

Projenin neden mikrobiyom analizine odaklandığını aktaran proje yürütücüsü Doç. Dr. Aycan Gündoğdu ise, "İnsan, toprak, su hiç fark etmez, mikrobiyom bulunduğu tüm habitatların sağlığını doğrudan etkiler. Örneğin insan özelinde, bağırsak mikrobiyomunun bozulması belli kronik hastalıklara yol açabilir.  Aynı şekilde deniz mikrobiyomunun bozulması da denizin hastalanmasına sebep olabilir. 1990'lardan bu yana Marmara Denizi'nde zaman zaman görülen ve günümüzde ciddi boyutlara ulaşan müsilaj sorunu da bir çeşit deniz hastalığı aslında. Tüm hastalıklarda tedavi için öncelikle tanıyı koymak gerekir. ENBIOSIS olarak Marmara'nın mikrobiyomuna ne olduğunu görmek için, tamamen sosyal sorumluluk perspektifiyle, musilaj oluşumunda rol oynayan mikroçevrenin öncelikle metagenom boyutunda tanımlanması, ardından müsilaj oluşumunda anahtar rol oynayan mikrocanlıların ve/veya mekanizmaların ortaya çıkarılması için çalışmalara birkaç ay önce başlamıştık. Daha sonra bu ön çalışmalarımızı projelendirip iki üniversiteyle birlikte TÜBİTAK'a sunduk ve projemiz için desteklenme kararı alındı. Proje tamamlanır tamamlanmaz tüm sonuçlarımızı bilim dünyası başta olmak üzere tüm ilgililerle paylaşmayı planlıyoruz" dedi.


Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak

Marmara Denizi, Marmara, Müsilaj, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı 11:10 Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı 10:59 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor 10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu 10:40 Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor 10:29 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü 10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi 10:11 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler 09:38 Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler

Son Dakika Haberleri
11:09 Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor
11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor         
11:10
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı         
10:56
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi         
10:24
Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti         
10:14
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı         
09:48
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement