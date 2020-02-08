Yerli bomba atarların ikinci sevkiyatı yapıldı - KONYA - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren Akdaş Silah firması, katıldığı ihalede Mehmetçiğin bomba atar ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bomba atar ihtiyacının 8 bin adedini üretmek için anlaşma yapan firma, yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL'yi üretti.

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihale kapsamında üretilen bomba atarlar, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla geçti.

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Çatışma bölgelerinde etkin kullanılacak

Dayanıklılığıyla ön plana çıkan AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menziliyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibat bulunuyor.

MPT-76'nın altına takılan 1,5 kilogram ağırlığındaki bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımıyla aynı zamanda Mehmetçiğe önemli avantaj sağlıyor.

Bomba atarın ikinci teslimatı yapıldı

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atar, ekim ayında yapılan sevkiyatla TSK envanterine girdi.

İhale kapsamında firmanın üretimini tamamladığı ve ihale kapsamında adedi belirlenen bomba atarların ikinci sevkiyatı da gerçekleştirildi.

Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin önemli silah gücü olacak.