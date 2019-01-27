Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist tarafından büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:11 Kaynak: Youtube
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