Son Dakika Haberleri: Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu

Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist tarafından büyük ilgi gördü.

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Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist tarafından büyük ilgi gördü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:04 

turist, Çamlıca, Keşan, Edirne, Dünya
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