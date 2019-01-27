Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist tarafından büyük ilgi gördü.
Edirne
'nin Keşan ilçesi Çamlıca
köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist
tarafından büyük ilgi gördü
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:04
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