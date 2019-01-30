Son Dakika Haberleri: Yerli Canavar Gökhan Saki

Yerli Canavar Gökhan Saki

37 dakika önce

16 Mart'ta Londra'da 3. UFC maçına çıkıyor. Saparbek Safarov ile yapacağı karşılaşma için Hollanda'da antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor!

Yerli Canavar Gökhan Saki, System.String[]

Ülkemiz bayrağını uluslararası dövüş arenalarında gururla taşıyan Monster Energy sporcusu "Yerli Canavar" Gökhan Saki 8 Ekim 1983, Schiedam, Hollanda doğumlu ve Rotterdam'da yaşıyor. Babası Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünden olan Saki, Türkiye ve Hollanda vatandaşı.

Dünya Kick Boks Şampiyonu olarak elde ettiği büyük başarılarla ülkemizi gururlandıran Gökhan Saki, Hollanda'da Golden Glory Gym takımında yıldızlaştı, 2 kez Hollanda ve Avrupa Muay Thai şampiyonu, 2008'de düzenlenen K-1 Dünya GP 2008 şampiyonu olan Saki, 2010 K-1 Grand Prix şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmiş ve muhteşem performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştı. Gökhan Saki, yaptığı toplam 100 maçtan 59'u nakavt olmak üzere 83 tanesini kazanarak, 1 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Karma Dövüş Sanatları'nın (MMA) en büyük organizasyonu olan Ultimate Champion Ships (UFC) ile 2017'de yaptığı kontratla UFC'ye geçti. Eylül 2017'de UFC'de ilk maçında Brezilyalı rakibi Luis Henrique de Silva'yı ilk raundda nakavt ederek turnuvaya büyük bir giriş yaptı ve ülkemizde de büyük heyecan yarattı. Orta siklette mücadele etmesine rağmen ağır siklet dövüşçülerine karşı kazandığı zaferler nedeniyle dünyanın gelmiş geçmiş en iyi dövüşçüleri listesine girmeyi başardı.

Yerli Canavar Mart'ta Londra'yı sallamaya gidiyor. 16 Mart Cumartesi günü Londra O2 Arena'da gerçekleşecek 3. UFC karşılaşmasında kafeste Saparbek Safarov'la karşılaşacak olan Monster Energy sporcusu Yerli Canavar, zamanının tamamını yoğun antrenman programıyla dev karşılaşmaya hazırlanarak geçiriyor. Gökhan'ın UFC'de 1 galibiyet 2 yenilgi, Safarov'un ise 2 yenilgisi var.Dünya'nın merakla beklediği karşılaşma için 16 Mart'ta kalplerimiz O2 Arena kafesinde Gökhan için atacak!

Dünyada Hollanda başta olmak üzere bir çok ülke Gökhan Saki'nin kendi ülkeleri adına ringlere çıkması için girişimlerde bulunmuş, ancak Saki Türkiye dışında bir ülkenin bayrağını taşıma teklifini reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Hollanda, Gökhan Saki, Adebayo Akinfenwa, Güncel
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