Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı (2) - Son Dakika

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı (2)
23.11.2020 17:18
'FAZ-2 ÇALIŞMALARINA BİR AN ÖNCE GEÇİLEBİLECEĞİ GÖRÜLÜYOR'Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yakınları için inşa edilecek, 'Hasta Yakını Misafirhanesi'nin temel atma törenine katıldı.
'FAZ-2 ÇALIŞMALARINA BİR AN ÖNCE GEÇİLEBİLECEĞİ GÖRÜLÜYOR'
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yakınları için inşa edilecek, 'Hasta Yakını Misafirhanesi'nin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Çalış, Kayseri'nin İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısı ile ilgili bilgi veren Çalış, "Bu vesile ile bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum. ERÜ'de geliştirilen Covid-19'a karşı aşımızın Faz 1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı dozu yapılmış oldu ve hiçbirisinde yan etki görülmedi. Bu çok önemli bir gelişmedir. 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak. Prosedürlere uyarak, Sağlık Bakanlığımız ile görüşerek, Faz-2 çalışmalarına bir an önce geçilebileceği görülüyor" dedi.
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