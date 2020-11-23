Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı - Son Dakika

Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı

23.11.2020 19:02
Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı

Erciyes Üniversitesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı - Son Dakika


Son Dakika

Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak
Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü         
18:59
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı         
18:43
Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum         
18:18
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi         
17:57
Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır         
17:55
Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Dağlık Karabağ'a özel şarkı besteledi Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Dağlık Karabağ'a özel şarkı besteledi         
17:40
Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi         
17:37
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 19:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei