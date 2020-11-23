Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı - Son Dakika

Yerli Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı
23.11.2020 19:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Son Dakika Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak