Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor - Son Dakika

Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor

07.10.2020 12:02

- Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor Ege Üniversitesi Covid-19 aşısında hayvan deneylerine geçti Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Covid-19'a karşı geliştirdikleri 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdiklerini ve kısa süre önce ilk...

- Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor

Ege Üniversitesi Covid-19 aşısında hayvan deneylerine geçti

İZMİR - Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Covid-19'a karşı geliştirdikleri 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdiklerini ve kısa süre önce ilk aşı prototipini hayvanlara uyguladıklarını açıkladı. Aşı prototiplerinin ardışık olarak hayvan modellerine uygulanmasının 2 ay kadar daha süreceğini ifade eden Budak, "Bu aşamanın ardından Faz 1 klinik çalışma için yasal otoriteye başvuru yapabileceğiz" dedi.

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili gerçekleştirilen 13 yerli ve milli aşı çalışmasından biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak-Mam desteği ile Ege Üniversitesi öncülüğünde yürütülüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ercüment Karasulu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Moleküler Parazitoloji Tanı Laboratuvarı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkaya ile birlikte "Covid-19 Aşısı İçin Antijen Keşfi ve DNA Aşısı Geliştirilmesi" çalışmalarında geldikleri noktayı, düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi bahçesinde, düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Necdet Budak, "Bizler göreve geldiğimiz ilk andan itibaren araştırma üniversitesi hedefimize ulaşmak için yüksek motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim iklimi sayesinde ülkemizin öncelikli alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor; ürettiğimiz bilgiyi, ürüne dönüştürerek toplumun faydasına sunmaya öncelik veriyoruz. Ege Üniversitesi olarak sürdürdüğümüz Ar-Ge faaliyetlerinin meyvelerini aldık ve 2018-2019 döneminde Tübitak'a en çok proje üreten birinci üniversite olduk. Bizler, bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınını henüz pandemi ilan etmemişken Ege Üniversitesi olarak salgınla mücadelede stratejilerimizi belirleyerek eylem planlarımızı oluşturduk. Salgınla mücadelede köklü çözüm üretmek için Multidisipliner Aşı Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu çatısı altında çalışmalarımıza başladık" dedi.

"2 ay sonra Faz 1 için başvurabileceğiz"

Tübitak-Mam önderliğinde oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu tarafından desteklenen "Covid-19'a karşı DNA aşısı geliştirme" projesinde Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve meslek yüksekokulundan toplam 18 akademisyenin üstün bir gayretle çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Budak, "Multisipliner alanlardan farklı paydaşlarla yürüttüğümüz proje ekibimizde; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğün ve özel sektörden araştırmacılar da bulunmaktadır. Üniversitemiz çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bugün, Covid-19'a karşı geliştirdiğimiz 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdik ve kısa süre önce ilk aşı prototipimizi hayvanlara uyguladık. Aşı prototiplerinin ardışık olarak hayvan modellerine uygulanması 2 ay kadar daha sürecek. Bu aşama sonrası 4 DNA aşısı prototipi içinden hayvanlarda en kuvvetli bağışık yanıt uyaran aşılarımızın, hayvan modelleri üzerinde toksisite etkilerini test etmeyi amaçlıyoruz. Bu aşamanın ardından Faz 1 klinik çalışma için yasal otoriteye başvuru yapabileceğiz" diye konuştu.

"Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuracağız"

"Ar-Ge kültürünü yapısında barındıran bir üniversite olarak ülkemizi ve dünyayı etkileyen stratejik projelerde liderliğimizi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz" diyen Necdet Budak, "Aşı geliştirme çalışmalarımızı daha disiplinli ve koordinasyonlu bir biçimde sürdürmek için yakın gelecekte üniversitemiz çatısı altında Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuracağımızı müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Bizler, Ege Üniversitesi'nin Covid-19 yanında diğer enfeksiyöz ajanlara karşı verilen mücadelede geldiği noktadan dolayı büyük bir heyecan ve onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek sonbaharda ilk aşıların çıkmasını umuyoruz"

Üniversite bünyesinde Faz 1 Kliniği'nin bulunduğunu ifade eden EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ercüment Karasulu ise "Sağlık Bakanlığı da süreci hızlandıracak. Faz 1'den sonra hemen diğer süreçlere geçmeyi planlıyoruz. Gelecek sonbaharda ilk aşıların çıkmasını umuyoruz" dedi.

"Kolay üretilebilir, uzun ömürlü ve ucuz"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Moleküler Parazitoloji Tanı Laboratuvarı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkaya da aşı araştırma ve geliştirme sürecinin tüm dünyada standart olduğunu ifade ederek, "Bu süreç 2 ay kadar sürecek. Bu 2 ay sonunda 1 ay kadar sürecek aşının hayvanlara zehirleyici etkisi test edilecek. Bu dosya ile Sağlık Bakanlığına başvurulacak. En iyi ihtimalle 3 ay sonra başvurumuz sonuçlanır ve Faz 1 çalışmasına geçebiliriz. DNA aşıları tüm dünyada en önemli özelliği ön plana çıkan toksik etkilerinin olmamasıdır. Kolay üretilebilirliği, raf ömrünün uzun olması, üretiminin çok ucuza mal olması bu aşının en büyük avantajları" diye konuştu.

Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor
Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor
Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor
Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor
Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Koronavirüs, Dna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei