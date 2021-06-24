Yerli CRM uygulaması, pilot program kapsamında ücretsiz kullanılacak

Türkiye'de dijitalleşmeye yönelik adımlar hızlanırken BilgeAdam Teknoloji, geliştirdiği yeni nesil müşteri ilişkileri yönetim sistemini (CRM) 1 Temmuz'da başlayacak pilot program kapsamında 10 şirkete 1 yıl boyunca ücretsiz sunacağını duyurdu.

Pek çok iş alanında olduğu gibi, müşteri ilişkileri yönetimi de hızla dijitalleşiyor. Pandemide güçlenen dönüşüm rüzgarı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarının yazılım pazarındaki payını büyütmeye devam ediyor. Buyer Zone tarafından yapılan araştırmaya göre, 11'den fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 91'i CRM yazılımı kullanıyor.

Türkiye'de de benzer şekilde seyreden bu tablo, farklı kapsam ve fiyatlarda birçok ürünün rekabet ettiği pazarda yenilikçi uygulamaların sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden BilgeAdam Teknoloji, geliştirdiği FowApps ürün ailesine yeni nesil müşteri ilişkileri yönetimi sistemi FowCRM'yi kattığını duyurdu.

Şirketten edinilen bilgiye göre kullanım kolaylığı, esnekliği ve üretkenliğiyle öne çıkan yazılım için başlatılan pilot programla sınırlı sayıda şirkete bir yıllık ücretsiz kullanım gibi fırsatlar sunulacak.

SATIŞLARI YÜZDE 29, ÜRETKENLİĞİ YÜZDE 34 ARTIRIYOR

Pazar lideri global oyuncularla rekabet edebilecek yeni nesil bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen BilgeAdam Teknoloji Yazılım Ürünleri Direktörü Seçkin Bedük, "Bulut üzerinden hizmet sunan FowCRM, abonelik modeliyle kullanıcı dostu bir CRM uygulaması olarak öne çıkıyor. İhtiyaca göre özelleştirilebilen yapısı, farklı iş uygulamalarıyla entegrasyon kabiliyeti ve verimlilik artışının yanı sıra, şirketler için kritik öneme sahip çoklu satış hattı yönetimi, fatura takibi, otomasyon, raporlama ve KVKK uyumluluğu gibi birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede satışları yüzde 29, üretkenliği yüzde 34, tahmin doğruluğunu ise yüzde 42 artırıyor" dedi.

10 ŞİRKETLE SINIRLI PİLOT PROGRAM 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Başlattıkları pilot programın ayrıntılarını da aktaran Seçkin Bedük, "FowCRM'yi şirketlerle tanıştırmayı gerek satış ve üretkenlik, gerekse tahmin doğruluğu açısından gücünü deneyimlemelerini arzu ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız pilot proglamla FowCRM Profesyonel Paketi'ni bir yıl boyunca ücretsiz kullanıma sunacağız. Son başvuruları 27 Haziran'da kabul edecek ve değerlendirme sürecinin ardından programı 1 Temmuz'da başlatacağız. Pilot programa katılan şirketlere, ilk yıl ücretsiz kullanım, ikinci yıl ise yüzde 30 indirim fırsatı sunacağız" diye konuştu.