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Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış - Son Dakika

Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:46
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış, System.String[]

Türk mutfağının önde gelen lezzeti kebap, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 9 talep artışıyla birlikte 'Tercih Edilen Yemekler' listesinde hamburger ve pizzayı geride bıraktı.

Türk mutfağının önde gelen lezzeti kebap, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 9 talep artışıyla birlikte 'Tercih Edilen Yemekler' listesinde hamburger ve pizzayı geride bıraktı. Yurt dışında sosyal medya ve basında bahsedilen kebap, yerli ve yabancının mobil yemek uygulamalarında ve restoranda en çok sipariş ettiği yiyecek oldu.

Kadının çalışma hayatına katılımının artması ve hafta sonu yemek pişirmek yerine online yemek siparişi verme alışkanlığının giderek arttığı Türkiye'de yeme içme tercihleri de değişiyor. Yaşanan bu tercih değişikliği, yıllık ortalama 3 milyar lira civarında gelir elde eden online yemek servisi sektörünün, cirosunu da yaklaşık 7 milyar TL'ye çıkarmış durumda.

Medya Takip Merkezi (MTM) 14 Temmuz Kebap Günü'nde, 2020 ve 2021'in ilk 6 aylık dönemlerinde yazılı basın, televizyon, internet ve sosyal medyada en çok bahsi geçen yemekleri incelediği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Pandemiyle restoranların paket servisine başlamasının ardından medyada yapılan aramalar, yemek tarifleri ve sofra paylaşımları Türkiye'nin yemek tercihleriyle ilgili önemli bilgiler içeriyor. Araştırmaya göre yazılı basın, televizyon, internet ve sosyal medyada hamburger, pizza, pide ve lahmacuna olan ilgi düştü. Türk mutfağının önde gelen lezzeti kebap ise, bir önceki yılın gözdesi pizza ve hamburgeri geride bırakarar 2021'de zirveye yerleşti.

KEBAP HAMBURGERİ GERİDE BIRAKTI

Araştırma sonuçlarına göre 10 bini aşkın basın, televizyon ve internet mecralarında yapılan taramalarda Türkçeye kavurmak, közlemek anlamındaki "kebuba" kelimesinden geçen kebaba olan ilgi, 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Gençlerin gözdesi hamburger ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 153 düştü.

YURTDIŞINDA DA ÇOK POPÜLER

Turistlerin de aklına ilk gelen geleneksel Türk lezzeti olan kebap, yurt dışında da çok konuşuluyor. MTM'nin profesyonel sosyal medya dinleme servisi Digilup verilerine göre son 1 ayda 2 bin 600 yurt dışı internet sitesinde kebaptan bahsedildi. DigiLup'un yurt dışı sosyal medya ağlarında yaptığı araştırmada ise, gerek Avrupa'daki kebapçılar, gerekse Türkiye'ye turist olarak gelmek isteyen yabancı turistler 970 yorum ve paylaşımında kebaptan bahsetti.

"MUTFAĞIMIZI İYİ BİR ŞEKİLDE TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

30 yıldır kebapçıda çalışan Zeynel Tandoğan, "Kebap sektöründe farklı bir sunum var. Mesela genelde tabak yok. Biz pide üstüne yeşilliği ve domatesiyle kebabı farklı bir şekilde sunuyoruz. Mutfağımızı iyi bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Ülkeye gelen yabancılar da bunu görüyor. Beğenince de başkasına anlatıp, tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir kebap salonunda aşçılık yapan Recep Koç, "Bizim milletimiz, bu tip hazır gıdalar konusunda atak oldu. Avrupa'ya da açıldılar. Kültürümüzü, yemeğimizi orada da yaydılar. Oradaki insanlar da denedi, denedikçe sevdiler. Aslında Avrupa insanının kültürüne yakın bir yemek. Nasıl ki hamburger ve pizza gibi yemekler elle yeniyor, kebap da öyle" diye konuştu.

Rezzan Ateş, "Hem bizim milletimiz hem de yurt dışından gelen turistler kebap, pide gibi yemeklere giderek ilgi göstermeye başladı. Biz esnaf olarak, özellikle pandemiyle birlikte paket servisin de gelmesiyle yapmaya başladık. Bu durum tabii ki hoşumuza gidiyor. Neticede Türk mutfağının lezzetinin dışarıya tanıtılması, ilginin artması Türkiye'nin de ekonomisi açısından güzel oluyor" dedi.

HEM YÖRESEL HEM LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORLAR

Hamburger yerine kebabı tercih ettiğini dile getiren Yasin Cankurt, "Kebap çeşitleri lezzet ve damak tadı açısından bizim mutfağımıza hamburger ve pizzadan çok daha uygun. Sanırım biraz da yaşadığımız coğrafyayla alakalı bir durum. Kebap, turistlerin kendi ülkelerinde görmedikleri bir yemek. Burada yedikleri zaman kendi aralarında bir kıyas yapıyorlar. Açık ara farklı kebabı tercih ettiklerini görüyoruz. Ülkelerinde böylesini yiyemeyeceklerini de biliyorlar" dedi.

Altan Büyükyılmaz da kebabın hem eti hem de lezzeti gereği farklı olduğunu söyleyerek, "Sadece Türkiye'de olan ve kendi yöresel lezzetimiz olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yerli de yabancı da Türk kebabının ne olduğunu biliyor. Bildikleri, güzel bir yemeği yiyorlar" şeklinde konuştu.

Hakan Ceyhan, "Kebap yöresel yemeğimiz, Anadolu yemeği. Çok lezzetli olduğu için kebabı daha çok tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış
Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış

Yemek Tarifi, Türkiye, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli de yabancı da kebabı tercih ediyor; 6 ayda yüzde 9 artış - Son Dakika


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