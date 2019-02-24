Yerli deniz motoru görücüye çıktı
39 dakika önce
Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yerli deniz motoru ailesi oluşturdu.
Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yerli deniz motoru ailesi oluşturdu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:00
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek
Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı