Son Dakika Haberleri: Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Yerli deniz motoru görücüye çıktı

39 dakika önce

Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yerli deniz motoru ailesi oluşturdu.

Yerli deniz motoru görücüye çıktı, System.String[]
Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yerli deniz motoru ailesi oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:00 

Ekonomi
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