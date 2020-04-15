Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak - Son Dakika
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Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu belirterek, "İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı...

Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu belirterek, "İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık." dedi

Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısında, salgınla mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunu ve sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan kullanarak kişisel hijyenin sağlanabileceğini söyledi.

Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, bu süreçte kamu olarak vatandaşların ihtiyacının ivedilikle karşılanması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, şurları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında, uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık."

BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, "1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız. Eti Maden, Türkiye'nin ilk bor katkılı temizlik ürünü BORON'dan önemli bir tecrübe edindi. Üretim aşamasından dağıtıma kadar önemli bir başarı yakalayan BORON, milletimizin teveccühüne mazhar oldu. BORON'un kalitesi BOREL'e de referans olacak. İnanıyorum ki milletimiz tıpkı BORON'a olduğu gibi BOREL'e de aynı ilgi ve alakayı gösterecek." diye konuştu.

İlk parti ön saflardaki kahramanlara gidecek

Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirterek, "Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakarlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bugünlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz."

BOREL ürünü yüklü 4 kamyonun bugün bakanlıktan yola çıktığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"İlk partiyi bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisini, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsünü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuzu da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkaracağız. Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadayız. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere üretimden dağıtıma kadar kesintisiz enerji için 7/24 sahada çalışan mesai arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum."

BOREL, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:28 Kaynak: AA

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